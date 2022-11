Las "muestras de cariño" de Cristian dejan en shock a Sandra Barneda y protagonizan los memes de 'La isla de las tentaciones'

Cristian y Ana se han visto las caras en la hoguera de emergencia. La murciana quería abandonar el programa después de ver las imágenes más calientes de su novio con María de los Ángeles e incluso hizo las maletas y abandonó Villa Playa, pero al final decidió acudir al encuentro:

“Que no se te pase por la cabeza que estoy aquí por ti. Estoy aquí por mí, para decirte las cuatro verdades que te mereces porque eres un sinvergüenza”, le espetó a Cristian nada más llegar.

Antes, Cristian vio la reacción de Ana y su decisión de abandonar el programa: “A ver, yo ya sabía que esto podía llegara pasar. No entiendo cómo me pinta así, al final yo me he dejado llevar, he venido a ponerme a prueba. He besado a alguna chica y sé que está mal hecho, pero tampoco ha llegado la sangre al río como para que se ponga así”.

La hoguera fue de lo más tensa. Los dos vieron juntos las imágenes de Cristian y él intentó explicar por qué no eran tan graves. Según él, aunque se hubiera besado con la soltera, había pensado mucho en su novia. Incluso en el momento en el que se liaron en el baño, por eso decidió no ir más allá.

Para Cristian, esa es la clave: “Creo que puedes conocer a una persona que te atraiga, dejarte llevar y cuando te das cuenta de lo mucho que quieres a tu pareja y de que la estás cagando, frenar. Yo creo que he sabido frenar en el último momento”. También describió esos actos como ”muestras de cariño”.

Ana (y Sandra Barneda) alucinaban con las explicaciones de Cristian, que seguía insistiendo en que quiere mucho a su novia y que no ha seguido adelante con María de los Ángeles porque la prefiere a ella.

Tras varios minutos de reproches, Cristian ha podido mirar a la cara a Ana y le ha dicho lo que siente. “Yo no tiraría mi relación a la mierda por dos besos, y más sabiendo que he frenado”, le ha dicho a su chica. La conversación fue muy comentada en redes sociales. Tanto, que "MUESTRAS DE CARIÑO" fue Trending Topic en cuestión de minutos.

Como era de esperar, los memes al respecto proliferaron entre quienes contrastaban las imágenes de la escena del baño, en la que Mª del Rosario gemía tras un buen rato besanso a Cristian, y las explicaciones de este, para el que se trataba de una mera "muestra de cariño" y él se había contenido.

SON MUESTRAS DE CARIÑO DICE EL NOTAS JSJSJSJSJSAJAJJ #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/ySn2ALOTem — Marina Díasss (@_madiiaz) November 24, 2022

Muestras de cariño y Ana reina son TT, me podré mear #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/VDpCRqVT76 — TU ANSIEDAD ✵ (@soytuansiedad) November 24, 2022

cristian diciendo “lo ves? eso es reprimirme” mientras ponía a cuatro a maría de los ángeles y le daba “muestras de cariño” bueno hombre lo de este tío #LaIslaDeLasTentaciones10 — begoña (@bbeegort) November 24, 2022

Ana: Uy cómo se reprime



Cristian: Son muestras de cariño

PERO SERA CABR0N!!! #LaIslaDeLasTentaciones10

Ana cariño, déjalo por los suelos como la gran Melyssa le hizo a Tom. LO ESTAMOS ESPERANDO pic.twitter.com/JlitQJDkVu — 𝐁𝐞𝐥 (@ItsBelM2) November 24, 2022

PERO CÓMO QUE MUESTRAS DE CARIÑO, ME CAGO EN MI VIDA YA#LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/D7u85mr3lS — TU ANSIEDAD ✵ (@soytuansiedad) November 24, 2022

Ana: ¿eso que es?

Cristian: Muestras de cariño



JAJAJAJAJA es que me tengo que reir #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/myUsAMnIa1 — 🎄Felipe Bautista 🇮🇨 (@FelipeMiami9) November 24, 2022