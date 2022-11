Zayra Gutiérrez no puede sentirse más feliz. La pasada semana anunció su embarazo junto con su pareja, Miki Mejías, y desde entonces no duda en compartir nuevos detalles sobre la nueva etapa que juntos atraviesan.

Así lo ha demostrado este jueves en su cuenta de Instagram la hija de Guti y Arantxa de Benito. A través de sus stories ha publicado una fotografía de su cambio físico tras cinco meses embarazada.

La joven ha dejado ver a sus seguidores la curva que moldea su barriga, la cual indica que los meses pasan de una forma muy especial para ella y su Mejías, que esperan dar la bienvenida a un niño el próximo mes de abril.

Zaira Gutiérrez muestra su barriga de embarazada. INSTAGRAM / @ZAYRAGUTIERREZ_

El novio de Gutiérrez ha compartido la imagen y la ha acompañado de un cariñoso mensaje: "Qué orgulloso estoy de ti, mi pequeña, supermamá, y lo bien que va a salir todo. Ojalá se parezca mucho a ti y tenga el mismo corazón enorme y puro que te representa. Te amo mi vida".

De esta forma, la pareja demuestra que no va a callar su felicidad frente a las críticas. "Lo que hay que escuchar, madre mía. Menos mal que no tienen ni idea de nada y solo inventan", escribió la joven recientemente en Instagram.

La joven compadeció ante los medios para dejar claros los rumores que corrían acerca de que su padre les había echado de casa. "Mentira. Si es que no dicen ni una verdad, pero no voy a entrar en eso", dijo a Europa Press, asegurando también que, tanto Arantxa como Guti están muy contentos con la noticia: "Mi madre me ha comprado una bolsa enorme de ropa, así que imagínate".