Si bien los enfrentamientos entre Kiko Hernández y Belén Rodríguez ya han remitido, las amistades más cercanas a ambos siguen preocupadas por la ruptura de su buena relación. Prueba de ello han sido las palabras de Terelu Campos en su blog Lo que nunca conté: "Mentiría si dijera que no estoy preocupada por ella".

"Conozco a Belén, profesionalmente, desde hace más de 30 años y, desde entonces, establecimos una relación de estrechísima amistad", ha escrito la colaboradora de Sálvame en su sección de la revista Lecturas. "He vivido sus momentos más felices y los más infelices de su vida con sus parejas y sin ellas".

La presentadora ha hecho gala de la buena relación que siempre ha tenido con su antigua compañera de trabajo. Aunque ambas ya no comparten tantas horas juntas, su relación no se ha visto afectada.

Por ello, no puede evitar sentirse preocupada por su amiga tras la ruptura de esta con el exconcursante de GH 3: "Siempre he sabido que Kiko Hernández era un hombre especial en la vida de Belén". La propia Terelu ha asegurado que su amiga nunca le había dado grandes detalles sobre su relación, pero no por ello la bloguera era menos consciente de sus sentimientos.

"Belén ha tenido vidas paralelas. Una con Kiko y otra con el resto de sus amigos. Nunca hemos estado por ahí los tres juntos, excepto una vez que vinieron a mi cumpleaños cuando yo vivía en el ático. Ellos estaban cenando por Madrid y les dije que se pasaran luego a tomar algo. Fue la única vez que los dos juntos han venido a mi casa", ha confesado.

Terelu Campos no puede evitar sentirse preocupada por su amiga. Por ello le manda un mensaje muy claro a Belén Rodríguez: "Los amigos de verdad están para escucharnos aun cuando no nos guste lo que nos digan".