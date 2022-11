La 'tiktoker' Luisa Garrido muestra el resultado de su cirugía estética y se arrepiente de la decisión: "Quiero lucir mis arrugas"

La tiktoker Luisa Garrido, conocida por pasar de influencer de Vox a defensora de los derechos LGTB, ha querido hablar de su desastrosa operación de cirugía estética un año después de que pasara.

En octubre del año pasado, son muchos los que se burlaron del aspecto de Garrido al notar que se había puesto bótox en los labios y en más zonas de la cara.

Sin embargo, no ha sido hasta esta semana que ha confesado que el paso por el quirófano casi provoca que acabe en la UCI. Desde entonces, al parecer, está en procesos judiciales con la clínica culpable, pero ha querido contar su historia para que el resto "tengan cuidado".

En un nuevo vídeo en una cuenta nueva de TikTok se ha podido ver el peligroso hinchamiento de la cara y los labios al poco de suceder la operación. "Si lo llego a saber no me quito ni una arruga", comenta enfadada: "Cuando esto se baje no me veréis en ningún quirófano más. Esto es antihumano y los dolores son insoportables".

Ahora, con un año de reflexión, ha querido responder a todos los que se rieron de ella. "El video de la inflamación es de hace justo un año", ha asegurado.

"Fui a una clínica, se supone de las mejores y esta señora quiso sacarme tanto dinero que me metió una barbaridad que casi me mata", ha comentado. "No me hice nada, solo me puse ácido para quitarme el código de barras y las patitas de gallo, pero acabé en el hospital ingresada".

"Hago este video porque se hicieron muchos memes de como me pusieron", ha continuado enfadada y ha declarado que ahora quiere "lucir sus arrugas". Y así lo ha hecho con otra publicación donde compara su yo de ahora con el de hace doce meses.

"Tened cuidado con lo que hacéis porque de una tontería se puede morir la gente", ha concluido. Además, ha publicado otro vídeo desde el hospital en urgencias para los que no se creían que su boca se podía haber inflamado tanto después de la infiltración.