Entrevista

Nada mejor que darse un "antojo" para celebrar sus primeros diez años de aventura musical. Así define Rozalén este nuevo trabajo, una auténtica muestra de cariño y respeto a través de su folclore a diferentes rincones y culturas de España y que incluye canciones cantadas en euskera, gallego, asturiano, catalán y, por supuesto, castellano.

¿Este trabajo, como su título indica, viene muy de dentro, de la matriz?Sí. Matriz, útero, donde nace la vida. ¡Así del tirón! Pero también es la unión de matria, porque este disco tiene mucho de matria y de patria, y de raíz, por el folclore y la tradición. Hace un guiño a tantos lugares del país, al arraigo, los ancestros... El disco tiene mucha carga emocional.

¿De dónde surge la idea de coger un pedacito de cada rincón de España y hacer esta defensa del folk?Lo quería hacer desde hace mucho tiempo, porque es lo que hago desde los siete años. Toco la bandurria desde niña, que lo hacía en una rondalla de un barrio de Albacete. Por ejemplo, la de Te quiero porque te quiero es una de las primeras melodías que yo aprendí en mi vida. Es una canción popular, que se llama Los fandangos del Lietor, que es un pueblo de Albacete. Es lo más natural en mí. Hay canciones que yo he cantado con mis abuelos, mis padres, canciones que representan a familiares... Me he sentido tan en casa en tantos lugares que me apetecía volver a cantar en gallego, en catalán, en euskera o en asturiano para decir gracias. Me parece la manera más bonita de hacerlo, y la excusa ha sido este décimo aniversario.

Y, en ese recorrido, ¿qué se ha encontrado?Me faltan muchos lugares, eso está claro, pero es que hay tanta riqueza que esto es un enganche total. Es como inevitable pensar que hay que hacer un Matriz 2, porque los ritmos son infinitos y las melodías son riquísimas. También los idiomas, claro, porque hay conceptos que existen en euskera o en catalán que no existen en castellano. Es un gozo máximo. Apertura mental, de alma, de todo. ¡Las sevillanas! Yo nunca me había visto cantando sevillanas, y esas sevillanas antiguas son brutales, hermosas. Con El Pichi, por ejemplo, la intención era grabar la original, porque yo la cantaba de niña y me encantaba imitar a Sara Montiel, pero claro, a la segunda frase, me di cuenta de que no podía cantar esa canción hoy en día. Así que con Benjamín Prado hemos hecho la versión 2.0, que es divertidísimo, claro.

"Cantando en otros idiomas he sentido que me acogían aún más y me ha hecho ser más empática"

Da la sensación de que se ha divertido mucho con este disco.Sí (ríe). Bueno, hay de todo, hay mucho llanto y hay mucha risa, porque hay canciones que son juegos, pero hay otras que son de duelo total. Ha sido un viajazo muy bonito.

¿Los idiomas están para unir?A mí me lo parece, porque cantando en otros idiomas he sentido que me acogían aún más. Me ha hecho ser más empática. De la misma manera que yo quiero que valoren mi tierra, que sepan qué me gusta comer, qué nos gusta bailar o que pregunten por mis abuelos, pues yo hago lo mismo.

"La tristeza es muy bonita abrazarla en el arte, porque te salen cosas muy de verdad"

El disco es mezcla, unión, colaboración con otros artistas… Cosas que definen a Rozalén.Sí, pero yo es la primera vez que pido colaboraciones. Siempre me las han pedido a mí. Yo nunca me atrevía (ríe).

¿Este trabajo marca el fin de una etapa, como suelen hacer los discos, pero esta vez de una forma mucho más acusada?No, no. Es que esto iba a ser un disquito capricho que no iba a hacer mucho ruido en principio. De hecho, de gira solo vamos a estar en cinco ciudades y no vamos a hacer más, porque lo que tocaba ahora era descansar y ya componer para lo que viene. Lo que pasa es que sí es verdad que a todos les ha ido emocionando, porque han pasado cosas muy fuertes. Así que lo tomo como una celebración por el aniversario y ya veremos.

Rozalén. JOSÉ GONZÁLEZ

Es una de las grandes compositoras de nuestro país. ¿Desde dónde escribe mejor?Cuando uno está en una crisis... Ese es uno de los momentos más inspiradores. Si no te zarandean, si algo no te revuelve, no reflexionas, no piensas en qué tienes que mejorar, no miras con otros ojos. La tristeza es muy bonita abrazarla en el arte, porque te salen cosas muy de verdad. Pero a mí también me gusta componer desde la alegría. ¡Una de las banderas de Albacete es el humor, y ahí tiene que estar!

Hablando de escribir, ¿alguna vez se ha sentido o la han hecho cohibirse? ¿Siempre ha escrito lo que ha querido?No. Desde fuera nunca. Y yo, creo que tampoco. Si no me he atrevido a hablar de algún tema es porque creo que me falta aún información o que no sé cómo decirlo. Pero, casi todo lo que me ha pasado por la cabeza y pensaba que tenía que contar, lo he hecho.

"Si no me he atrevido a hablar de algún tema es porque creo que me falta aún información. O que no sé cómo decirlo"

Referente en la canción social, o de temas sociales, qué importante es hacerlo arte y es trasladarlo a la gente.Sí, porque, además, el arte, la cultura, la música... son el medio más amable para lanzar mensajes importantes. Yo creo que lo hago siempre con mucho cariño y mucho respeto. ¡Qué suerte tengo de poder usar la música para decir lo que pienso!

¿La canción protesta es más necesaria que nunca?Por desgracia, parece que sí. Hay que seguir haciendo canción protesta porque el mundo siempre tiene cosas que arreglar. A lo mejor también habrá algún disco en el que yo necesite hacer algo más ligero, pero me gusta mucho decir lo que pienso. Y el amor está en todas las formas, ¿no? El amor también es social.

"El arte es el medio más amable para lanzar mensajes importantes"

Ser tan clara, posicionarse... ¿le ha traído alguna consecuencia, digamos, no buena?Me han traído, pero porque a veces la gente solo lee titulares, o están puestos a mala leche o porque no hay profundidad. Si analizaran bien lo que digo y cómo lo digo... (piensa unos instantes) Digo lo que no me parece justo, y ya está.

Cumple 10 años en la música. Y todo cocinado a fuego lento. ¿Cree que ha sido mejor así?Sí, por Dios. Además, cuando coincido con artistas que han sido como boom, uf, eso es un golpetazo fuerte a la cabeza. Cuando vas haciendo el caldo a fuego lento sabe más rico, se disfruta más y vas adaptándote y aprendiendo a manejarlo todo, porque este camino tiene cosas muy duras. Aun así, a veces siento que ha ido muy rápido todo. Yo llevo dando conciertos desde los 16 años, así que en realidad son 20 los que llevo en la música, pero con discos, 10.

"Una crisis es uno de los momentos más inspiradores. Si no te zarandean, si algo no te revuelve, no reflexionas, no piensas en qué tienes que mejorar, no miras con otros ojos"

¿Y cómo ha cambiado esa Rozalén que tocaba en bares de la que ahora lo hace en grandes recintos?La vida te cambia inevitablemente. Todo cambia, aunque hay cosas que se mantienen intactas. Unas veces me siento más seria, más madura; otras en las que me veo menos ilusionada o más defraudada, no sé... Pero, a la vez, disfruto cada vez más de las cosas de la vida.

ROZALÉN Cantautora y compositora. Albacete. 36 años. María de los Ángeles Rozalén Ortuño lleva toda la vida siendo artista, aunque, de manera profesional, 'solo' una década. Tras estudiar psicología, se estableció en 2012 en el barrio madrileño de Lavapiés, donde se apuntó a un máster de Musicoterapia. Un año después llegó su primer disco, 'Con derecho a...', y el comienzo del éxito. Luego le han seguido cuatro más.