Fangoria: "Somos unos marcianos que no tienen nada que ver con nadie"

Después de salir del confinamiento, Alaska y Nacho Canut tuvieron una idea: su nuevo trabajo significaría una mezcla de estilos, temas y sonidos sin mucho que ver entre ellos. Esa máxima ha estado presente en Entre paréntesis, la trilogía donde han preferido pasar esta etapa en una "fantasía atemporal", y se acentúa todavía más en el último de los EP (minidiscos), Ex-Profeso, el más ecléctico de la serie.

¿Qué han hecho en este 'paréntesis'?Alaska: La verdad es que, lo que nos hemos ido encontrando, lo hemos hecho. No lo hemos pensado. Nos metíamos en el estudio, estas eran las canciones, las grabamos y las sacamos. Nacho Canut: Hemos hecho lo que hemos querido, en pequeñas dosis y nada organizado. Es que ahora tienes que estar cada dos o tres meses sacando singles. Ha sido muy cómodo trabajar así. Diferente.

¿Ha cambiado todo tanto?A: Yo creo que no, pero ahora todo es más rápido y más anárquico. Lo que hay es mucho directo. Aunque la gente como nosotros, que tiene mucho repertorio, en realidad no tendríamos ni que sacar discos para seguir tocando.

En el single que suena ahora repiten mucho que "es un poco todo". ¿Qué es ese todo?A: Un poco todo o es algo o es nada. ¿Qué tienes pensado hacer en tus vacaciones? Bueno, un poco todo, que es nada.

Hablan también de verdades y mentiras y de cómo asumirlas.NC: Es que para vivir en sociedad tenemos que aceptar que la mayoría de las cosas que nos cuentan son mentira. Vivimos una gran mentira, pero tenemos que aceptarlo para poder convivir. Es como cuando te montas en el avión y aceptas que estás cien por cien seguro, si no no te montarías, pero eso en realidad es una mentira que tú aceptas. Pues así todo.

En No me compensa gritan "deja de llorar, hay que disfrutar". ¿Perdemos demasiado el tiempo en quejarnos?A: No hay que quejarse cuando haces las cosas, aunque no hayan ido bien. Si sales una noche, y estás doblada al día siguiente, no me vuelvas a decir lo de 'no me compensa, no lo vuelvo a hacer o qué gano yo con esto'. Una vez, vale, pero la segunda te callas. No es que no lo hagas, es que te calles, que disfrutes y punto.

House, Glam, Pop, Rock and Roll... ¿Veremos a Fangoria con sonidos más urbanos o flamencos?NC: ¡Reguetón ya lo hemos hecho! Sí que es un género que sentimos más cercanos a nosotros. Tampoco es que nos vayamos a hacer ahora artistas reguetoneros, pero es un género que entendemos. Sus letras me encantan, me suelen gustar casi todas. Podíamos haber acabado haciéndolo, pero no, no nos sale. No así el flamenco, no nos llega. A: A nosotros el reguetón es un género que nos encanta, aunque no sea nuestro, aunque no lo sepamos bailar. Musicalmente, nos parece riquísimo, en contra de lo que la gente dice.

¿Lo dicen porque sigue habiendo mucho purismo en la música?A: Siempre hay un género al que le toca el sambenito. A principio fue el rock and roll, luego la música disco o el tecno. Ahora es el reguetón. NC: Todos los géneros, cuando empiezan, la gente dice: 'esto no'. Es despreciar lo que no conoces. A: los que dicen 'esto no', además, no saben ni lo que es reguetón, ni lo que es trap... Oyen algo que no conoce y dicen: ¡es reguetón! Igual está hablando de una bachata.

Definen esta etapa como una "fantasía atemporal". ¿A qué se refieren?A: A que, si sacas esto de su contexto, no se sabría muy bien en qué año lo hemos hecho. ¿En los noventa? ¿En el futuro? No lo sé. No es un disco que responda ni a la época ni al momento musical. Como es una cosa extraña, pues no sabemos dónde colocarlo.

Fangoria, durante la entrevista con '20minutos'. BIEITO ÁLVAREZ

Suelen comentar que viven en "un mundo paralelo". ¿Alguna vez dejarán de hacerlo?A: No. Tú te creas un mundo a los 12 años, así que no pretendas que a la tercera edad lo dejemos (ríe). NC: Se supone que, tras la adolescencia, pasas ya a ser adulto y a la realidad, pero... (ríe). En nuestro caso yo creo que tiene mucho que ver no haber tenido hijos. No hemos criado otra generación. Lo que somos, empieza y muere en nosotros. Eso te hace estar desconectado con el ser humano. No me siento conectado ni solidarizado con nadie, porque yo soy yo y, cuando yo me muera, se acabó. No es como cuando tienes niños, que piensas en las generaciones futuras.

Siguen cuidando mucho la estética de sus trabajos, en un tiempo en el que también prima la estética del propio artista.A: Piensa que con 12 años nos gustaban Kiss, que iban maquillados, David Bowie y su rayo, Marilyn Manson, Beyoncé o Lady Gaga en su época de Telephone, cuando era lo más rara posible, no cuando se hizo folk. Es que eso es lo que tú eres. Nosotros no somos músicos en el sentido de decir: 'ahí está mi música o lo demás no tiene importancia'. ¡Claro que la tiene! El vídeo, la portada, lo que haces en directo... NC: ¡Lo hemos hecho siempre! Desde que empezamos en Alaska y los Pegamoides. Lo que nunca ha sido un artista para nosotros es el que va vestido como tú. Hay artistas que consideran que lo importante es su música, tocar la guitarra, el sentimiento... Nosotros no somos eso, somos lo contrario, algo muy artificial más cercano a David Bowie, Marilyn Manson o Lady Gaga. Ese es nuestro concepto de artista. Por muchos cantautores que hayamos escuchado en la radio no se nos ha quitado.



¿Cómo se sobrevive al paso del tiempo musical, que encima parece que le caen más años encima?A: No pensando, haciendo. Es que sobrevivir no es más que volverte a levantar al día siguiente y seguir haciendo cosas. La cosa no tiene ningún misterio. NC: Siendo fan de la música. Es que todo es interesante.

¿Es Fangoria el grupo que más ha conseguido trascender entre generaciones?NC: Yo creo que no, que nosotros somos una cosa que no es generacional. Somos unos marcianos que no tienen nada que ver con nadie. A: somos los marcianos que pasan de las marcianas de generación en generación. Un grupo que ha trascendido masivamente de generación es Mecano. Nosotros somos las raras, el nicho. En la movida madrileña, mismamente, ya éramos raras. NC: Solo nos representamos a nosotros, empezamos y acabamos en nosotros mismos. Nunca nos hemos sentido parte de ninguna generación, ni hemos tenido nada en común con nadie. Entonces, es imposible ser generacionales. Le podemos gustar a alguien, pero no creo que nadie se pueda sentir identificado con nosotros. Incluso cuando representábamos un poco al mundo gay. Hemos compuesto ¿A quién le importa?, pero no tenemos nada que ver tampoco.

¿No se consideran un referente para el colectivo LGTBI?A: No. Porque, además, ¿eso qué es? ¿Que te guste un determinado tipo de música? No, las cosas no funcionan así. NC: De hecho, en los últimos tiempos, los mayores insultos hacia nosotros vienen de ese colectivo. ¡Yo he leído cada cosa! Yo soy homosexual, claro, pero no me siento parte de nada. Al igual que mi hermano, por ser heterosexual, no se siente parte de nada, yo tampoco. A: además, es que no se puede colectivizar de esa forma. Venimos del punk, que era individualismo cien por cien.

¿Es complicado hablar ahora libremente de según qué temas?NC: Totalmente. Si tú estás muy seguro de lo que piensas y las ideas que defiendes, no tendría que ser complicado. Lo dices y lo defiendes. Yo, precisamente, no tengo claro nada de lo que pienso. Y cuanto mayor me hago, menos claro lo tengo. Yo puedo opinar, pero si me van a insultar o dentro de una semana voy a cambiar de opinión... Entonces, es mejor no decir nada, pero es muy difícil hablar sin decir nada. A: Si entrevistas a alguien de nuestra edad, te dirá que nunca nadie había sentido la imposibilidad que hay ahora de decir algo. Pero es por las redes. Se convierte en algo muy cansino.

Usted, Alkaska, vivió muy de cerca la polémica con Chanel en el Benidorm Fest. ¿Qué opina de la cultura de cancelación en las redes, esa que casi fue capaz de llevarse por delante la carrera de una artista?A: Evidentemente, hubo un momento en el que los fans de cada artista gritaban por su favorito. Pero terminó la gala, todo el mundo aplaudió, y se fue. Se retroalimentó luego. Los que trabajamos en los medios de comunicación tenemos una responsabilidad. Tomamos como punto de comentario lo que hay en redes. Lo que ocurre en las redes se debería quedar en ellas. Verás qué pronto se acaba, porque se moriría ahí mismo.

Fangoria Grupo musical formado por Olvido Gara (Alaska) y Nacho Canut. Alaska y Nacho Canut habían coincidido en Kaka de Luxe, Alaska y los Pegamoides y Alaska y Dinarama. En 1989 crearon Fangoria, cuyo primer álbum fue 'Salto mortal'. Son dueños de éxitos como 'No sé qué me das', 'Dramas y comedias', 'Absolutamente' o 'Espectacular'. Alaska está casada con Mario Vaquerizo, formando una de las parejas más estables del panorama musical.