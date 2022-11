Virginia Maestro, de 'OT', desvela lo peor tras su paso por el programa: "Se me criticaba por ir al baño a llorar"

Malbert acoge en su podcast, Querido Hater, a una de las exconcursantes que más revuelo causó durante su paso por Operación Triunfo. Se trata de Virginia Maestro, conocida también como la 'protegida' de Risto Mejide, puesto que el publicista y también jurado en la edición de 2008 fue su mayor defensor.

La cantante se ha sentado a hablar con el creador de contenido para responder a todos aquellos que criticaron su concurso y en especial, a su excompañera de edición, Esther Aranda, que fue invitada del mismo podcast hace unas semanas.

"La verdad es que el recuerdo es bastante desagradable, aunque a la par es muy reconfortante verlo desde mi perspectiva de hoy", asegura acerca de su paso por el concurso. "Han pasado 14 años, ya no me toca, pero en su momento me hizo mucho daño", prosigue.

💥Virginia Maestro contesta a las polémicas declaraciones de Esther Aranda sobre ella.💥



Tienes 75 dias gratis para ver todos los programas con este enlace: https://t.co/2m5A2zVT7S #QueridoHater #escuchaloenpodimo pic.twitter.com/lNb97RZcJt — MALBERT (@ItsMalbert) November 23, 2022

La de Linares analiza Operación Triunfo como un "un experimento social que hace que todas las emociones que tú vives en tu piel sean muy extremistas". Y, en cuanto a sus compañeros, recuerda momentos que de miseria y de llorar mucho: "se me criticaba por ir al baño a llorar".

Asimismo, aprovecha su invitación para responder, en tono de broma, las críticas de su excompañera: "Es muy difícil que yo me enfade con ella porque con ese acento tiene mucha gracia. Han pasado 14 años y ella lo revive con entusiasmo".

"Te mando un beso y cuando vengas por Madrid te invito a unos chupitos de crema de Orujo, que están muy buenos", concluye con su mensaje hacia Esther Aranda.