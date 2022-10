Esther Aranda, de 'OT 2008', reaparece y ataca a Virginia Maestro: "Es una mustia, siempre lo ha sido. Vozarrón el mío, no el de ella"

Esther Aranda, exconcursante de OT 2008, ha reaparecido en los medios para hablar de sus compañeros de concurso. La malagueña, que ha charlado con Malbert en Querido Hater, el podcast presentado por el creador de contenido en la plataforma Podimo, ha arremetido contra Virginia Maestro, ganadora de aquella recordada edición.

La andaluza, casi 15 años después, se ha puesto delante de una cámara para desvelar que, en el grupo de WhatsApp menos la mencionada Virginia y Pablo López. En el caso de Maestro, porque "nadie la ha querido meter", dice entre risas. "Alguno sí, pero los demás, como digo yo... ¿Esta muchacha qué pinta aquí?".

Preguntada por su no le cae bien, asegura: "Para mí es una mustia y siempre lo ha sido. Tiene la gracia de una lechuga, ninguna".

Además, cree que sus capacidades artísticas son mejores que los de la, a la postre, ganadora de la edición. "Vozarrón el mío, no el de ella, vamos". "Tenía una voz peculiar, yo eso no digo que no. Pero, para mí, la muchacha es una mustia".

Esther Aranda: “Vozarrón el mío. Lo mismo yo hubiera ganado OT si no hubiera dicho de irme”



Programa completo aquí: https://t.co/2m5A2AdtZq #QueridoHater #EscuchaloEnPodimo pic.twitter.com/diGQAGjJ5s — MALBERT (@ItsMalbert) October 19, 2022

Puntualizada por Malbert -"ella ganó y tú no", le dijo el presentador-, Esther, recordada por su versión de Las de la intuición, tildada por Risto Mejide (por aquel entonces miembro del jurado) como "la peor actuación de la historia del programa", alegó: "Lo mismo yo hubiera ganado si no hubiera dicho de irme, porque eso me lo han dicho a mí mis compañeros".