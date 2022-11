Meses después de su ruptura con Íñigo Onieva, tras la revelación de su infidelidad, el estado actual de Tamara Falcó aún continúa suscitando interés para saber cómo afronta esta etapa de su vida. Y sobre ello se volvió a pronunciar con la prensa en el photocall de Harper's Baazar, en un evento en el que recibió el premio a Mujer a Año.

La marquesa de Griñón, que acaba de cumplir 41 años, acaba de volver de Qatar, donde estuvo en Doha, la capital, junto a su hermano Enrique Iglesias. Y precisamente allí demostró que ya tiene "cuerpo para fiestas", pues "ya ha pasado un tiempito".

"Esto va y viene, pero la verdad es que yo estoy bien", declaró a los periodistas y recalcó que no tiene una nueva vida, sino que es la misma de siempre. "Yo tenía una vida estupenda y no tengo por qué cambiar. A mí, mi vida me encantaba, no está definida por una pareja".

La ganadora de MasterChef Celebrity, que aseguró que cree en las segundas oportunidades, considera que Íñigo Onieva también la tendrá, pero "con otra persona", dejando claro que su ruptura es definitiva.

"No tengo una bola para predecir el futuro, pero a día de hoy estoy bien sola, no pienso en mi futuro y ese futuro no está planeado. Ahora me encuentro muy tranquila", se reafirmó.

De hecho, Tamara Falcó recalcó que no tiene contacto con su ex. "No mantengo ningún tipo de relación con Íñigo por prescripción facultativa, que la llevo a rajatabla", respondió. "Ha pasado mes y medio, estoy bien dentro de lo que cabe. Ha sido más rápido gracias a la Virgen. Después de ir a Lourdes y el retiro que hice, me sentía con una fuerza que no era mía".

"Evidentemente, he llorado, ha habido momentos malos y de no saber muy bien qué había sucedido y por qué", aseguró. Aun así, ha tenido siempre a su familia, que no la "ha dejado sola ni un momento".

"El rencor se acaba volviendo en tu contra. Es una palabra horrible y no es lo que siento hacia él", añadió la marquesa, que defiende, tajante, que tener pareja está bien, pero sola también está "fenomenal".