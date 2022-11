Tamara Falcó ha recibido en el madrileño Cine Callao el premio a Mujer del año, de la revista Harper's Baazar, por su talento, su valentía, y su pasión en todo lo que hace, convirtiéndose en una de las mujeres más inspiradoras del momento.

A la salida del evento, la marquesa de Griñón no ha dudado en contestar a todas las preguntas de la prensa. Con la actitud dicharachera que la caracteriza, la diseñadora ha asegurado que no se cree merecedora de este reconocimiento aunque quiere agradecérselo a su madre: "Para mí, mi madre ha sido un referente, así que me gustaría dedicárselo a ella".

Si algo queda claro, es que para la colaboradora de El Hormiguero lo más importante es su familia. Así lo demuestra también a través de sus redes sociales. De hecho, poco antes de recibir el galardón compartió por Instagram un vídeo en el que se la veía a ella jugando entre risas con su sobrino Miguel hijo de Fernando Verdasco y Ana Boyer. "Según mi sobrino, soy la tía del año seguro", aseguró la marquesa entre risas.

El vestido de Tamara Falcó es un diseño propio GTRES

Tamara Falcó lució uno de sus diseños para el evento. El vestido de terciopelo negro escote en V no dejó indiferente a nadie. Aunque con quien sí que siente esa indiferencia es con su expareja, Iñigo Onieva. Se negó a hacer cualquier tipo de declaración al respecto de su relación. Según la marquesa es "algo del pasado" y prefiere seguir adelante.