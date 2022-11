Aunque hace unas semanas que ya podemos disfrutar de las ofertas del Black Friday, es esta última de noviembre cuando más atentos estamos a las ofertas, puesto que es la fecha oficial de la celebración de este evento. Así que, a estas alturas, nuestra recomendación es que no te confíes y si ves algún descuento que te encaja, no esperes a última hora si no quieres tener problemas de stock, sobre todo si te decantas por alguno de los top ventas de las primeras jornadas negras. En ellas, los dispositivos techie y los productos básicos del hogar, desde pastillas de lavavajillas hasta detergente, son los más buscados. Pero, ¿sabías que también es un buen momento de conseguir artículos de moda?

Los abrigos, por ejemplo, son algunos de los artículos más deseados en esta temporada, pero también las gafas de sol, los vaqueros y, por supuesto, las zapatillas. No hay quien pueda resistirse a los ofertones en marcas de cabecera como Munich, New Balance, Vans, Superga, Crocs y Clarks, entre muchas otras. Para que puedas encontrar los mejores descuentos y renovar así tu calzado, hemos preparado una lista con los mejores descuentos que vas a encontrar en la semana black de Amazon.

Las 'sneakers' más rebajadas del Black Friday

Si buscas unas Munich, debes acudir al catálogo de Amazon, donde aún puedes encontrar modelos a precios de Black Friday. Sirva de ejemplo las G-3 Profit, en color blanco con detalles en negro, que pueden comprarse (¡dependiendo del número seleccionado!) desde 40 euros. Nada mal para ser unas sneakers míticas, ¿no?

¿New Balance por 39 euros? Puede que te parezca una broma, pero no lo es. Rastreando el catálogo black de Amazon, hemos descubierto varios modelos muy rebajados, en especial el 515, todo un clásico de la marca que nos encanta (¡y más por ese precio!).

Tranquilo, que si ni Munich ni New Balance son tus modelos porque solo tienes ojos para las zapatillas de tipo skate, como no podía ser de otra forma, ¡Vans también está invitada a la fiesta! El modelo más barato, eso sí, es el Ward, disponible desde 40 euros pero variando según el número que escojamos.

Si el diseño con suela de goma es tu favorito, el calzado de Superga también es tu marca. Con cordones, estilo sneaker y remaches, esta firma cuenta con modelos de diferentes tonalidades y diseños, pero todos con la icónica etiqueta lateral de la firma. Los descuentos en Amazon rozan el 60%, como el modelo unisex 2790Cotw Linea Up and Down.

Cómodos, transpirables y disponibles para todas las edades. Así son los zuecos Crocs, un calzado que, además, tiene capacidad antibacteriana que evita la aparición de los hongos que causan el mal olor. ¡Si hasta Rosalía se atreve con ellos! En el Black Friday de Amazon podemos encontrarlos desde 20 euros para adultos, como es el caso del modelo clásico, el Clog, en algunos colores.

La comodidad y la elegancia son las señas de identidad de los zapatos Clarks, elaborados con piel. Por ello, su inversión merece la pena, más cuando encontramos modelos con rebajas de más del 50% en la semana black de Amazon. Este es el descuento al que, por ejemplo, encontramos el botín de mujer Orinoco Spice que, de costar 120 euros, ahora puede ser tuyo por 49,91. Eso sí, en la talla 37. El resto de tallas también parte de un descuento del 30%.

