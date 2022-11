El 'Mediafest Night Fever' cambia su mecánica y anuncia a un misterioso nuevo concursante

El Mediafest Night Fever es ese concurso-gala de Telecinco en el que los rostros más conocidos de la cadena, muchos de ellos de Sálvame, compiten entre sí en varias disciplinas artísticas en la noche de los viernes.

Pero eso va a dejar de ser así, pues el concurso regresará a sus inicios, de forma que todos sus concursantes cantarán y ya no harán de drag queen, monólogos y otras disciplinas como en las dos pasadas entregas.

Omar Suárez daba la noticia en Sálvame, a la par que aclaraba que "todos los cantantes se subirán al escenario para cantar con artistas consagrados sus canciones más conocidas para que el viernes por la noche sea una fiesta por todo lo alto".

No es el único cambio. A los concursantes que han estado batiéndose el cobre en lo artístico Kiko Matamoros, Ana María Aldón, Carolina Ferre, Rasel Abad, Lydia Lozano, Germán González, Jaime Nava, Anabel Pantoja e Irma Soriano, se unirá otro famoso.

"No hay nadie que no conozca a esta persona", decía Suárez sobre la identidad de ese nuevo fichaje, que todavía no se ha revelado.