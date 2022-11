Mientras en Madrid, Esquerra Republicana lograba un acuerdo con el PSOE para arrancar 900 millones de euros de los presupuestos y asegurar la ejecución de obras de infraestructuras en Cataluña el año que viene, el Govern de ERC seguía insistiendo en que los socios prioritarios para conseguir aprobar las cuentas de la Generalitat son Junts Per Catalunya y En Común Podem.

No obstante, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha afirmado que "es un acuerdo de un grupo parlamentario" pero que "si este mecanismo tiene como objetivo garantizar las inversiones del Estado en Cataluña, para el Govern va en buena línea y es una buena noticia".

A pesar de este acuerdo en Madrid con los socialistas, el Govern sigue insistiendo en que su socio prioritario es Junts, acompañado de los Comuns y de la CUP. Esta última se ha auto descartado y no quiere participar las negociaciones.

Con estas afirmaciones, el Govern sigue remarcando que no hay conexiones entre el acuerdo con el PSOE en Madrid sobre la cesión de la gestión de las infraestructuras para asegurar el apoyo de ERC a los presupuestos, y el posible acuerdo con los socialistas en Cataluña para aprobar las cuentas de la Generalitat. La portavoz ha vuelto a recordar que ambas negociaciones son "carpetas diferentes", y ha asegurado que "no están conectadas" y que los socios prioritarios "no han cambiado".

Falta de concreción

Junts, por su parte, continúa exigiendo que el Govern les "aporte información detallada". La portavoz del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, ha insinuado hoy en rueda de prensa que es posible que los republicanos estén "condicionando el ritmo" de las conversaciones con el "calendario de negociación" con el PSOE por los presupuestos españoles. Además, indicó que "esperamos que haya concreción, si no tomaremos la decisión que nos corresponde a través de la ejecutiva".

Ante esta nueva acusación de falta de información, por parte de Junts y de los otros grupos negociadores, PSC y En Común Podem, Patrícia Plaja ha asegurado que "se está haciendo llegar por parte del Govern de forma diligente todos estos documentos que creen necesarios" y matizó que, a pesar de estos reproches, las reuniones "están funcionando". La portavoz ha resaltado que "queremos que esto salga bien".

Suspicacias

Además del acuerdo entre ERC y PSOE en Madrid, que ha levantado suspicacias de intercambio de favores entre socialistas y republicanos, la política fiscal también dificulta el acuerdo prioritario con Junts y Comunes. Mientras los de Borràs y Turrull quieren bajar algunos impuestos, los de Albiach quieren incrementos en la fiscalidad de las rentas más altas. Patrícia Plaja, ante esta circunstancia, contesta en nombre del Govern que "negociar es hablar y escuchar" y remata con que "se están analizando las diferentes propuestas".

Mañana miércoles está previsto que el Govern se reúna de nuevo con socialistas y comunes, además de con Junts. Los encuentros vuelven a ser de carácter técnico y no se prevé la participación de ningún conseller en ellas. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja ha vuelto a confirmar que la Junts aún no ha enviado su anunciado decálogo de propuestas.