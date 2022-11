Sale a la luz la respuesta de Georgina Rodríguez a las súplicas económicas de su hermana Patricia

Hace unas semanas que Patricia Rodríguez, hermana mayor de Georgina Rodríguez, acudió a Socialité para suplicar a la modelo que le ayudase económicamente por su mala situación. Además, la tachó de mala hermana por no preocuparse por ella y sus hijos.

Ahora, Aurelio Manzano ha sacado a la luz en Fiesta la versión de la influencer, que está muy lejos de la de Patricia. "Georgina se ofreció a pagar el colegio de los niños y hacerse cargo de los menores, de su ropa y demás", ha asegurado el periodista.

"Sin embargo, la contestación que recibió por parte de Patricia fue 'no, mándame 5.000 euros que ya me encargo yo de pagar'", ha sentenciado Manzano, desacreditando así la versión de la mayor de las Rodríguez.

De ser cierta esta versión destapada por Aurelio Manzano, la hermana de Georgina estaría intentado aprovecharse de la situación económica de la modelo. A pesar de ello, Rosario, una amiga de su padre, asegura que la pareja de Cristiano Ronaldo no se preocupa de su familia desde hace ya años.

"Nunca se ha preocupado de llamar a su hermana, ni siquiera conoce a sus sobrinos. Presume de joyas cuando su familia no tiene ni para comer. A su tío le acaban de operar y ella ni se ha enterado. Es horroroso. No he visto nunca a una persona tan despegada con su familia. No tienen relación porque no quiere, porque no es de su mismo estatus", ha asegurado esta mujer.