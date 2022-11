Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, vuelve a atacar a Georgina: "Yo quiero a todo el mundo, incluso a los que no me quieren"

Las relaciones personales de Georgina Rodríguez con sus familiares están dando mucho de qué hablar. Recientemente fue su propia hermana en Socialité quien le acusó de no querer "echar un cable a su familia" a pesar de su mala situación económica. Ahora ha sido su cuñada Elma Aveiro quien le ha lanzado un dardo a la modelo.

Elma Aveiro, la mayor de los hermanos de Cristiano Ronaldo, ya menospreció a Georgina en junio cuando contó con Merche Romero, primera novia del futbolista, para el Madeira Fashion Designers, lo que no le sentó nada bien a la modelo pues justo acababan de perder a uno de los mellizos.

Meses después de aquello, Elma ha concedido una entrevista para la cadena portuguesa TVI. Manuel Luís Goucha, el presentador del programa en el que la hizo, le preguntó por la pareja de su hermano. "¿A usted le gusta Georgina?", cuestionó ante una carcajada de Aveiro.

Esas risas hicieron que las redes sociales rumoreasen aun más sobre una posible mala relación entre ellas. Por eso mismo, la empresaria quiso zanjarlo todo contestando a sus seguidores con unas declaraciones que quizá han avivado la polémica todavía más.

"Todo el mundo está preocupado de si me gusta Gio. Yo quiero a todo el mundo, incluso a los que no me quieren", ha comentado la hermana de Cristiano Ronaldo, lo que ha vuelto a poner en entredicho las relaciones de Rodríguez.