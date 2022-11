Manuel Díaz 'El Cordobés' ha anunciado que se retira de los ruedos. Lo hará en 2023, coincidiendo con su treinta aniversario desde que tomó la alternativa, tal y como ha contado él mismo en un vídeo colgado en sus redes sociales.

En él, el diestro andaluz, de 54 años, ha explicado que el próximo año dirá adiós a la que ha sido su profesión. "Va a ser mi última temporada como torero en activo. Lo afronto con mucha ilusión. Será cerrar un ciclo de mi vida que me lo ha dado todo, que me ha hecho ser quien soy".

"No estoy triste, estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas", asegura el marido de Virginia Troconis.

Manuel recuerda que "en 2008" tuvo "una operación muy fuerte". "Pensé que nunca más iba a volver a torear. Toda mi ilusión era despedirme del toreo delante del toro. Porque el toro, como sabéis, me ha dado todo. Me ha dado una credibilidad de vida, me ha dado una ilusión y ha hecho de mí la persona que soy hoy en día. Por eso quiero compartir esa decisión".

Además, señala: "Estoy muy contento y supeanimado. Pienso que va a ser un año espectacular en el que voy a poder regalar mi toreo a toda esa gente que me ha seguido y podré pisar esos ruedos emblemáticos que me han hecho llegar donde estoy ahora. Gracias, gracias, gracias, y os espero en 2023".