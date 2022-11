Can Yaman protagoniza un sugerente anuncio en el que aparece saliendo de la ducha: "El resumen de la sensualidad masculina"

Parece que las marcas tienen claras las campañas que han de realizar con los actores a los que contratan y, cada vez más, las duchas son las protagonistas de los anuncios. Así se puede ver en el anuncio que Can Yaman ha protagonizado recientemente.

El actor de 33 años, que saltó a la fama protagonizando la telenovela turca Erkenci Kuş (Pájaro soñador), se ha convertido en una estrella internacional tras el éxito de sus proyectos y le ha hecho participar en varias series y películas fuera de su país.

Pero Can Yaman también está colaborando con marcas de renombre mundial como Dolce & Gabbana. "El epítome de la sensualidad masculina", escribe el intérprete en su Instagram.

El actor ha protagonizado una extensa campaña con diversas fotos en las que aparece luciendo calzoncillos, camisas, pantalones y un traje. Pero, además, también ha hecho su versión en vídeo en la que Can Yaman aparece bajo el grifo de la ducha antes de vestirse con las prendas de la marca.

"Desde mi llegada a Italia he sentido el abrazo y la cercanía de una marca que representa excelentemente la sensualidad y la elegancia y que he tenido el privilegio de llevar en cada ocasión importante con orgullo y placer", escribió Can Yaman en su último post.