Maxi Iglesias sube la temperatura en Instagram con una sesión de fotos en plena ducha para promocionar jabón

Entrenando, haciendo surf, posando para sus distintas sesiones de fotos... Maxi Iglesias comparte con sus más de dos millones de seguidores imágenes de todo tipo y no son pocas las veces que provoca un aluvión de likes al posar ligero de ropa.

Se desconoce su este domingo lo hizo a propósito o no se esperaba tal repercusión en una sencilla promoción pagada, pues el actor de 31 años ha publicado una colaboración con la marca de cosmética vegana Dr. Tree que acumula en apenas unas horas más de 150.000 'me gusta'.

Lo cierto es que, en menos tiempo, este post ya tiene el doble de likes que la publicación en la que el intérprete posa junto a Glenn Close, pues la oscarizada actriz acudió al palacio de Liria (Madrid) a una fiesta flamenca de Eugenia Martínez de Irujo.

Y el motivo de este éxito parece evidente: Maxi Iglesias ha subido la temperatura en redes con varias fotografías desnudo, pues ha posado mientras se duchaba para promocionar productos para la piel y el cabello.

Los comentarios se han llenado de mensajes de usuarios, tanto famosos como anónimos, que han alabado su físico con mucha ironía. "Quiero quince botes para ponerme más fuerte que una caja de Listerine morado", le escribió Roberto Leal. "Yo me estoy preguntando por la o el fotógrafo", escribió Juan Betancourt.

"Me encanta este anuncio de… ¿esto es dentífrico? No sé, tío, me he distraído, es que no sé que pretendes", comentó Eva Soriano. "¡Basta!", exclamó su compañera de Física o química, Angy Fernández.