AuronPlay da su opinión sobre el supuesto cambio de plataforma de Ibai Llanos: "Seguro que se queda en Twitch"

Ibai Llanos hizo saltar las alarmas hace unos días al comentar que había decidido "en qué plataforma streamer los próximos años" sin revelar cuál había sido su elección. Este secretismo llevó a muchos a pensar que iba a sorprender cambiándose a YouTube. Sin embargo, AuronPlay no está de acuerdo.

Tras el revuelo de redes, el catalán comentó en su directo que es evidente el rumbo que va a tomar. "¿Hay alguien tan sumamente inocente para creerse eso?", preguntó sobre la noticia de que dejaba Twitch.

"Yo no he hablado con él", ha asegurado: "Mi opinión es que Ibai está haciendo chup chup para luego decir: 'Amigos, he renovado con Twitch", es decir, "se está haciendo el travieso".

"Siento el spoiler", ha continuado muy convencido: "Lo siento, pero me conozco este mundillo y el 31 de diciembre va a decir que se queda". "Luego igual me equivoco", ha añadido, pero hay pocas posibilidades.

Para él, este juego es "una estrategia" para hablar bien de YouTube y que Twitch le ofrezca todavía más dinero. "Como es Ibai, si se fuera a YouTube, hubiera alquilado un estadio para anunciarlo", ha sentenciado.

A Auron no le falta razón. La competitividad entre YouTube y Twitch no ha dejado de crecer desde que varios streamers estadounidenses dejarán atrás la empresa de Amazon tras recibir un gran cheque de Google.

No es de extrañar que Llanos haya recibido una gran oferta también y haya tenido problemas al tomar la decisión de renovar o no con Twitch. Así lo comentó el pasado septiembre y parece que han sido semanas de negociaciones hasta la decisión final, que él ha declarado que es "la correcta".

Me he ido a Youtube pero hoy enciendo en Twitch que os tengo cariñohttps://t.co/cL2WMcjsI6 — Ibai (@IbaiLlanos) November 17, 2022

Como sea, a falta de confirmación oficial, las teorías ahora vuelven a inclinarse con la opinión de Auron. Especialmente de que, después de que todo el mundo comentase sobre el tema, Ibai tuitera irónicamente: "Me he ido a Youtube, pero hoy enciendo en Twitch que os tengo cariño".