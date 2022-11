El primer marido de Corinna Larsen rechaza participar en su pódcast y la califica de "peligrosa e inestable"

La caída y rotura de cadera de Juan Carlos I en 2012 en Botsuana, África, es el eje central del último episodio de Corinna y el Rey, pódcast de Corinna zu Sayn-Wittgenstein que no deja de dar que hablar. Y es que en este controvertido safari del rey emérito también estuvo presente Philip Atkins, primer marido de la alemana.

"Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir", fue la famosa frase del monarca frente a la cámara y por la que una gran parte de la población recuerda este accidente en Botsuana.

En concreto, este cuarto episodio, titulado Matar a Dumbo, cuenta con algunos testimonios de Javier Ayuso, el por aquel entonces Jefe de Comunicación de la Zarzuela. Y, aunque los productores intentaron contar con Philip Atkins, él rechazó la propuesta porque, según sostiene, es "totalmente falso" todo lo que cuenta su ex, a la cual tacha de "peligrosa e inestable".

Corinna Larsen fue quien presentó al rey emérito al empresario británico, y padre de su hija Anastasia, sin imaginarse la estrecha amistad que tendrían después y las confesiones que Juan Carlos I le habría hecho tras romper lazos con ella.

Atkins y Larsen se casaron en 1991, tuvieron a su hija en 1992 y se divorciaron en 1993. Lo cierto es que ambos, después de separarse, también mantuvieron una gran amistad durante décadas, pero ya no es así, y los audios del británico así lo demuestran.

Ahora, él se ha negado a participar en este pódcast para hablar de su experiencia en el safari de Botsuana, pero ya habló de este "viaje familiar" en Vanity Fair. "Fue un privilegio estar allí. Corinna, su hijo [Alexander] y yo pasamos unos días buenísimos en la sabana africana", declaró. "Fue un accidente terrible y estar en un sitio en el que no sabes exactamente dónde está la cabina o la altura de la cama… te desorienta. Es un accidente humano y es terrible. Creo que fue muy desafortunado que el rey se cayera y se rompiera la cadera".