Bronca entre Nagore Robles y Beatriz Trapote en directo: "Estafa de colaboradora eres tú"

La colaboradora Nagore Robles tuvo un encontronazo con Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, que concursa estos días en Pesadilla en el paraíso y en cuyo debate dominical coincidieron ambas.

En un momento dado Trapote quiso abrir el debate sobre qué pasaría si su marido ganara el puesto de capataz, algo a lo que Nagore respondió muy a las claras: "No nos interesa".

A continuación, Nagore habló de la propia Trapote: "Ha hecho una pregunta que a nadie le interesa, porque el caso es hablar de Víctor, cuando no está generando nada", dijo Nagore Robles, en referencia al poco juego que Janeiro da en el reality.

"Cuando sea ganador le vas a tener que aplaudir y te vas a levantar", auguraba Beatriz Trapote, segura de la victoria de su marido.

"No voy a aplaudir a quien no se lo merece, sigo pensando que es una estafa de concursante", espetaba Nagore Robles a su contrincante, que no dudó en contestar en los mismos términos.

"Estafa de colaboradora eres tú, que tendrías que ir a la granja para poder hablar de lo que se vive allí", le decía Trapote a Nagore Robles, que le soltaba otro 'zasca': "Yo ya estuve en una granja y gané, apúntate esa", decía en referencia a Acorralados, reality que ganó en 2011.

Trapote aún tenía otra pulla antes de que Carlos Sobera le diera la palabra a Gianmarco Onestini. "No te veo en los realitys, me aburres", sentenciaba Trapote.