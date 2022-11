Alexia Rivas y Marta Riesco, a la gresca en directo: "Sé que me tienes envidia"

La belleza de William Levy ha generado un gran conflicto entre Alexia Rivas y Marta Riesco, ambas colaboradoras del programa Fiesta. Aunque empezó con bromas, las compañeras acabaron protagonizando una fuerte bronca en directo también con Antonio David como uno de los principales objetivos.

Todo comenzó cuando el programa de Telecinco mostró un avance de la entrevista de Marta Riesco a Levy en el que se dejaba caer que Alexia, que aseguró en el pasado que había intercambiado mensajes con el cubano, ya no era el aroma de mujer del actor ya que ahora sus miradas están puestas en la novia de Antonio David.

A Alexia no le ha sentado nada bien aquello y no ha dudado en responder con un zasca directo a Riesco: "Si me van a dar cases para acabar con una persona como Antonio David, prefiero que no me digan nada".

Y nada más conectar en directo, Marta Riesco le contestó con una nueva pullita. "Buenas tardes, sobre todo a Alexia, que sé que me tienes envidia porque llevo toda la semana rodeada de belleza. Estoy aquí con los caballos más hermosos del mundo, he estado con William Levy y tengo en mi casa al que para mí es el hombre más sexy del mundo, que es mi novio", ha dicho entre alguna risa la reportera.

Mientras Rivas hacía varias muecas ante las palabras de su compañera, Riesco volvió regalarle otro zasca. "La mejor manera que yo tengo para responderte es trabajando", ha afirmado Marta.

Después de ver el vídeo en el que Riesco asegura que su táctica para ligar es más efectiva que la de "avasallar" por Instagram como hizo Alexia, esta se ha despechado a gusto contra ella con unas fuertes declaraciones.

"No tengo ninguna envidia de tener en casa a una persona que lleva 20 años viviendo de destrozar a la madre de sus hijos en televisión. El punto número dos es que conté como algo divertido lo de William Levy y evidentemente es una broma. En mi vida privada tengo otras cosas y no las cuento en un plató", ha asegurado la joven.

El enfrentamiento no ha quedado ahí. Marta Riesco ha deseado a Alexia que encuentre un hombre que le quiera como le quieren a ella, además de un trabajo donde esté tan contenta como está ella allí.