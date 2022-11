Ana Milán cierra su cuenta de Twitter: "Elon y sus despidos me caen fatal"

La actriz Ana Milán animó a través de las redes sociales el periodo de confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus hace ya más de dos años, a principios de 2020. Sus consejos, sus chistes y sus reflexiones acompañaron a buena parte de los españoles y les ayudaron a hacer más leve el encierro. Ahora, ha tomado la determinación de cerrar su cuenta de Twitter tras el revuelo generado después de la adquisición de la plataforma por parte del multimillonario Elon Musk y sus despidos masivos.

La intérprete lo anunció este sábado en su cuenta de Instagram a través de tres historias: "He cerrado Twitter porque para mí no tiene sentido prestarle atención a una red social que tiene más de red que de social. Donde insultar sale gratis. Además, Elon y sus despidos me caen fatal", ha escrito en su primer mensaje.

"Y quiero tener la sensación de que sí se puede hacer algo. De que, si lo que haces no me gusta, te digo adiós. Así que ciao, Elon. Ciao, trolls cobardes", ha continuado en su segunda historia.

Despedida de Ana Milán de Twitter. INSTAGRAM / @byanamilan

Y ha concluido con una tercera: "Echaré de menos el talento y el ingenio de mucha gente".

A raíz de las reacciones, parece que también los usuarios de la red social recién adquirida por el dueño de Tesla extrañarán a la actriz y sus mensajes en la plataforma.

"Ana Milán es tan diva que puede irse de dónde quiera a ritmo de taconazo y de ciberportazo. Que le seguiremos la pista a través de las redes. Y a través de las sonrisas. Gracias, Ana", ha escrito una usuaria de Twitter.

"Yo solo espero que esto sea una broma de mal gusto. Ana Milán no puede irse de Twitter, NO PUEDE. Mi deseo de cumple el miércoles va a ser que todo vuelva a la normalidad", ha añadido otra.

No obstante, también ha habido quien ha aprovechado la ocasión para criticarla: "Otra 'diva' ignorante que, si tuviera una empresa con millones de pérdidas todos los años, estaría de puta madre y feliz... Una mierda pa' ti, comunista".

La actriz toma esta decisión cuando la polémica se cierne sobre Twitter, después de la compra por parte de Elon Musk y sus controvertidas decisiones, como los despidos masivos o la restitución de la cuenta de Donald Trump, que ha rechazado regresar.