Al Bano niega haber tenido una relación con Patricia Donoso y amenaza con tomar medidas legales

Hace unas semanas, Patricia Donoso destapó que no solo había mantenido una relación con Ortega Cano, sino que había intimido con otros famosos como Mario Picazo o Al Bano Carrisi. El italiano viaja a España para responder a esta afirmación y plantarle cara a la abogada: lo niega todo rotundamente y se enfrentan en directo.

Patricia Donoso aseguró haber mantenido una relación de tres años con el italiano y mostró una foto de ellos juntos como prueba. Pero Albano no solo dice que esto es "una sarta de mentiras", sino que asegura no saber quien es e incluso no haberla visto nunca en su vida. Amenaza con ponerle una querella.

Los supuestos examantes han protagonizado un tenso enfrentamiento en el plató del 'Deluxe' a través de una llamada. Patricia no solo insiste en que ha intimado con el cantante, sino en que hay jueces italianos que han sido testigos de sus encuentros. "Que tome medidas legales y que no se siente donde dice que no le gusta estar", dice ella, que no se achanta ante su amenaza de interponer medidas legales contra ella.

Patricia Donoso: “El señor que tiene el don de la voz prodigiosa y canta en playback” 🤣#albanodeluxe #sábadodeluxe pic.twitter.com/20gHCRFw5p — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) November 19, 2022

Los colaboradores le piden detalles y pruebas a Donoso para que demuestre que dice la verdad, pero ella insiste en que saldrán tarde o temprano a la luz, "como todo lo que digo". A Al Bano le parece todo una broma, se toma a risa algunas de las palabras de la abogada y desmiente cada cosa que dice Patricia.