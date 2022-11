Shakira y Piqué coinciden en un partido de béisbol de su hijo Milan tras el acuerdo por la custodia de sus hijos

Poco más de una semana ha pasado desde que Shakira y Gerard Piqué alcanzaran un acuerdo de separación por la custodia de sus hijos. La batalla legal ha estado llena de encontronazos, y finalmente la colombiana podrá irse a vivir a Miami con sus dos hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, respectivamente. Este sábado, el futbolista y la cantante han coincidido en un partido de béisbol de su hijo Milan, pero las imágenes muestran todo lo contrario a un final amistoso entre ambos.

A juzgar por las fotografías, no parece que la pareja haya limado sus asperezas tras este acuerdo y en el partido de béisbol de este sábado han preferido mantenerse a una distancia prudente.

La expareja no cruzó ni una sola palabra en todo el tiempo en el que coincidieron en el Club Béisbol Barcelona. Según informa Lecturas, Shakira fue la primera en llegar al lugar, acompañada por su hermano Tonino. La cantante iba vestida acorde para la ocasión, con una gorra verde y blanca y una sudadera en los mismos tonos.

Shakira llega al partido de su hijo Milan acompañada por su hermano Tonino y su otro hijo, Sasha. GTRES

Piqué llegó poco después al campo, pero no lo hizo solo. Sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, no se separaron de él. En esta ocasión no ha estado, sin embargo, su actual pareja, Clara Chía.

Piqué y Shakira coinciden, pero no se dirigen la palabra, durante el partido de béisbol de su hijo Milan. GTRES

A pesar de la indiferencia que ambos se manifestaron, tanto la cantante como el futbolista se volcaron en el partido de su hijo y sonrieron en más de una ocasión, manifestando así su orgullo como padres.

Asimismo, la cantante se ha mostrado en una actitud mucho más relajada, en la que no ha dudado en hacerse fotos con algunas de las personas que se encontraban entre el público.

Shakira sonríe mientras se hace fotos con el público presente en el partido de béisbol de su hijo Milan, mientras Piqué se mantiene en un segundo plano. GTRES

Al finalizar el partido, Milan y Sasha dijeron adiós a su madre y abandonaron el lugar en el coche de su padre.

A pesar de que Shakira se llevará a sus hijos con ella a Miami, el acuerdo por su custodia también establece que los niños pasarán en Barcelona la Navidad, y luego regresarán con su madre. A cambio de vivir en EE UU, Piqué podrá viajar a verlos para estar con ellos durante 10 días al mes, y también podrá disfrutar de sus hijos durante las vacaciones escolares y los festivos, según recoge Semana.