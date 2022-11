Telmo Trenado habla en 'Animales humanos' sobre su pelea pública con las hermanas Pombo: "Todas me tienen bloqueado"

El tuitero Telmo Tremado ha acudido al pódcast Animales Humanos para repasar su carrera con el presentador, Ibai, y ha recordado sus comienzos en redes sociales donde con su humor se ganó unas poderosas enemigas: las hermanas Pombo.

El youtuber pasó una buena temporada de su paso por Instagram haciendo todo tipo de bromas sobre el contenido que hacían algunas influencers, entre ellas María Pombo y sus hermanas Marta y Lucía.

Aunque ha asegurado que era sin maldad, el trío de instagrammers se mostraron muy enfadadas con él. Así lo ha contado él mismo, asegurando que tuvo un enfrentamiento con la mayor, Lucía, en un evento.

"Me vino una de las hermanas a decirme: 'Está fatal lo que haces en redes, nos envías mucho hate'", ha comentado, un encuentro que sucedió "medio de un evento". Lucía le llevó a un rincón apartado y sin levantar la voz llegó incluso a señalar que era "una mierda de persona".

"Sentía que todo el mundo nos estaba mirando", ha rememorado del momento, donde lo más icónico y recordado es que Pombo le preguntó "¿qué pone en tu DNI?" y Telmo ni corto ni perezoso respondió: "Donosti".

Al parecer, este incidente sucedió hace bastante tiempo, por lo que, aunque aún sigue bloqueado, asegura que la relación ha mejorado ligeramente con Marta y María.

"Tenemos mucha gente en común que les ha dicho que soy un chaval guay, que hago las cosas en tono de humor", ha comentado, asegurando que en el cumpleaños de Dulceída se cruzó con María Pombo y le pidió "buen rollo".

Igualmente, ha reflexionado sobre el tipo de contenido que hacía en ese momento, cuanto tenía 22 años, que le llevó a esta curiosa enemistad. "Últimamente, ya no subo tantas cosas sobre ellas o sobre nadie. No creo que les llevase tanto hate, pero sí tiene algo de bullying".

"Hay formas y formas de hacerlo, yo quise hacerlo de humor y sin inventarme nada, aun así tengo sentimientos encontrados, ya no me mola", ha declarado: "Es normal que la gente te lo reproche y hay otros me echan en cara que ya no meto tanta caña".