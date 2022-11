Jorge Ponce agrede a un seguidor de 'La Resistencia': "¿Le ha dado un abrazo a uno y luego una hostia?"

La Resistencia es uno de los programas bandera de las noches de Movistar plus. El late night ha sabido ganarse un público gracias a la espontaneidad del equipo y los invitados que cada noche acuden al plató en el Teatro Príncipe Gran Vía.

Sin embargo, el programa de anoche tuvo un empezar incluso más alocado de lo que los espectadores más fieles están acostumbrados. Los protagonistas fueron Jorge Ponce y un transeúnte de la noche madrileña. Y es que lo que no esperaba el hombre era que el cómico malagueño le diera un abrazo y acto seguido un bofetón.

El colaborador del programa bromeó sobre utilizar el fragmento como apertura del programa: "En vez de poner la cabecera, voy a poner esto para deciros que empieza el programa". De hecho, llegaron a comparar el golpe con la sensación que el programa produce:" Un bofetón en la cara. ¡Pam!".

En vez de poner la cabecera voy a poner esto para deciros que empieza el programa. Porque es lo que es, un bofetón en la cara PAAAAAA pic.twitter.com/HQjJgwM279 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 16, 2022

Tras la alocada introducción, Jorge Ponce sentado en el lugar que corresponde al presentador del programa, David Broncano, hizo un repaso de los vídeos virales del momento. Entre todos los vídeos, el que más destacó fue un TikTok de Iker Casillas en el que se le podía ver bailando.

Esa fue la chispa para que el malagueño abandonara el escenario del teatro y saliera a la calle en un acto de enajenación mental. En la calle, carias personas anónimas estaban reunidas sin saber que una de ellas sería “victima” del cómico.

Reaccionando al TikTok de Casillas 🌟



Espero que el chaval del bofetón esté ya mejor 🙏 pic.twitter.com/w7QFXC3kkd — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022

El agredido, como no podía ser de otra manera, no se lo tomó bien. Sin embargo, en plató, Broncano no podía parar de reír hasta incluso llorar: "¿Le ha dado un abrazo a uno y luego una hostia?".