Entrevista

Beret sigue emocionando, pero esta vez lo consigue con su trabajo más variado y colorido, fruto de un proceso personal en el que se ha tenido que adaptar a esta etapa pospandémica y a muchas nuevas circunstancias, tanto en lo personal, con la pérdida de su hermana, como en lo artístico, con una evolución de su estilo que se nota en los diferentes géneros que regala junto a voces tan distintas entre sí como Malú, Omar Montes o Estopa.

¿Por qué Resiliencia?Para mí era superimportante titularlo así, porque creo que hay que normalizar la debilidad. Muchos tienen que pasar por problemas, pero tiene un enorme valor que hayan podido volver a ser las que eran, a pesar de las circunstancias. Creo que es un mensaje que, a día de hoy, es muy importante por todo lo que hemos vivido en estos años. Habla mucho de la inteligencia emocional, que no hace daño. Al revés, cura. Este disco tenía que tener este título, porque hay muchas personas que son resilientes, pero no tienen voz para contarlo.

¿Es un disco autobiográfico?Completamente. De todos mis discos, este es el que más habla de mí. Es el que más circunstancias me ha hecho vivir durante su creación, que me ha llevado tres años. Y cuanto más vivo, más escribo. En él puedes escuchar una balada en la que hablo de desamor, una canción urbana, colaboraciones latinas... Hay de todo, pero, sobre todo, habla de mí.

Suena a catarsis.Yo nunca hago un disco sabiendo que voy a hacerlo (ríe). Empiezo a sacar temas inéditos y, sin darme cuenta, esos temas acaban siendo un álbum. Ha sido un desahogo, sin duda, porque nunca he sentido tanto creando un disco. Ha habido canciones que no iban a entrar, pero que he tenido que meterlas porque, en ese momento, me pasó algo que era lo que más hablaba de mí.

"La canción dedicada a mi hermana hice por desahogarme. Compuse el primer párrafo el mismo día que ella falleció"

La canción más especial del disco es la que le dedica a su hermana, fallecida este año.Sin duda. La hice por desahogarme. Compuse el primer párrafo el mismo día que ella falleció. Muchas personas me han dicho que, al escucharla, han recordado a esa persona que ya no está en sus vidas. Qué bonito, ¿no? El hecho de poder hacer una canción de alguien que ya no está en el mundo… Es una canción que va a dar que hablar, porque a mucha gente le recuerda a esas personas que, aunque viven, ya no están a su lado. Creo que es una canción que cualquiera puede transformarla a su manera, a su forma o a su historia. Yo tenía que hacerla porque era el único desahogo que tenía para sentirme un poco mejor.

¿Cómo explica el fenómeno Beret?Es particular. La gente que me escucha lo hacen solos en su casa. Son personas que, además, tienen mucho que contar y que sienten mucho, que es un arma de doble filo. Me parece que aquel que me sigue no quiere saber de mi vida, solo saber qué escribo, qué pasa por mi mente, no con quien estoy o quién es mi familia. Y eso me gusta, porque realmente me siento más artista que influencer, por así decirlo.

"El fenómeno Beret es particular. La gente que me escucha lo hacen solos en su casa. Son personas que, además, tienen mucho que contar y que sienten mucho"

¿Cuántas veces le han hablado de las letras de sus canciones y de lo identificados que nos sentimos con ellas?¡Un montonazo! Y me alegra mucho. Prefiero que me hablen de mis letras y de lo que sienten con ellas que de cómo canto, porque tanta gente suena bonito y canta tan bien... Hablar de lo que uno puede sentir y emocionarse a pesar de cómo suene me parece mucho más bonito. Prefiero que alaben mis letras a que me digan que mi voz suena potente. Cuando alguien me comenta: '¡oye, qué letras tienes!', yo me siento bien, porque yo le hablo de mí, y esa persona lo que hace es buscar su propia historia dentro de las mías. las letras son eternas.

¿Cómo ha conseguido esa seña propia?Yo creo que es eso, que la gente se queda mucho con las letras, con lo que digo más que con cómo lo digo. Muchos buscan esa frase para meterlas en su vida y en su cabeza.

"Prefiero que me hablen de mis letras y de lo que sienten con ellas que de cómo canto, porque tanta gente suena bonito y canta tan bien..."

¿Cree que llegan más sus canciones tristes?Puede ser. Pero pasa algo curioso, y es que yo realmente tengo baladas que han petado mucho, pero también canciones alegres que también lo han hecho.

El cantante Beret. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Cómo elige sus colaboraciones?A mí me gusta mucho experimentar. Es que yo realmente he hecho de todo. No busco nada, pero, si un artista me gusta, como es el caso de Estopa u Omar Montes en este disco, pues nos metemos en el estudio de grabación en plan friki. Y, visto lo visto, han salido temas que a la gente le están gustando. No ha sido nada premeditado, ha sido por probar. Lo importante es que salga una buena canción.

BERET Cantante. 26 años. Sevilla. La música le interesaba a Francisco Javier -su nombre de pila- desde muy pequeño, pero no fue hasta casi la mayoría de edad, y casi por casualidad, cuando decidió dar el paso subiendo canciones a Youtube. 'Lo siento', en 2018, lo lanzó al estrellato internacional. Después vinieron éxitos como 'Si por mí fuera', 'Te estás olvidando de mí' o 'Sueño'.

Ha hablado de la salud mental, de sus problemas de ansiedad, ¿cree que es necesario hacerlo públicamente? ¿Normalizarlo?Sin duda. De hecho, muchas veces pongo cosas en redes sociales sobre la salud mental y la gente me da las gracias. Ven que tengo ansiedad, pero que salgo a la calle, realizo conciertos, hago entrevistas... ¡Claro que lo hago! Hace un tiempo vi un tuit de J Balvin, que tuvo problemas de depresión, y ves que luego llena un estadio con 80.000 personas. Quieres seguir los pasos de tu ídolo porque ves que hay un rayito de luz. Me gusta normalidad, porque, además, a día de hoy, muchísima gente tiene problemas de salud mental.

"Muchas veces pongo cosas en redes sociales sobre la salud mental y la gente me da las gracias. Ven que tengo ansiedad, pero que salgo a la calle, realizo conciertos, hago entrevistas... ¡Claro que lo hago!"

Usted no ha mamado desde pequeño ni en su familia esto de ser artista. ¿Cómo fue ese momento en que decidió dejarlo todo tirarse por este mundillo?En mi familia nadie es músico. Recuerdo que cuando tenía 14 años pedí una guitarra, pero no por nada especial, sino porque veía por internet a la gente cantar, y eso me gustaba. He acabado aquí sin darme cuenta, porque quería ser técnico o estudiar psicología. Tenía la música como hobby, pero porque yo lo limitaba a eso. Tenía tanto miedo a expresarme cómo era yo y a subirme a un escenario, el llamado miedo escénico, que cuando me lo quité, dije: 'realmente quiero esto'. Ha sido la casualidad más bonita de mi vida.

"Tenía la música como hobby, pero porque yo lo limitaba a eso. Tenía tanto miedo a expresarme cómo era yo y a subirme a un escenario, el llamado miedo escénico, que cuando me lo quité, dije: 'realmente quiero esto'"