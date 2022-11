Tic, tac, tic, tac... ¡la cuenta atrás para el Black Friday ha comenzado! El próximo 25 de noviembre vuelve una de las jornadas de descuentos más interesantes del año, ya que el Viernes Negro anima a la mayoría de firmas a "tirar" sus precios para aumentar sus ventas. Así, aunque muchos ecommerce ya han iniciado esta campaña black, a partir del 18 de noviembre las ofertas serán constantes para que podamos comprar aquellos que necesitamos, adelantar nuestros regalos navideños o, incluso, darnos el capricho que merecemos. Y, por nuestra experiencia de otros años, sabemos que esto puede llegar a ser abrumador, sobre todo si queremos tachar todos los productos de nuestra wish list.

Como expertos buscadores de ofertas, no se nos escapa ni un solo descuento que merezca la pena. Ni las pastillas de lavavajillas que estarán a precios irresistibles en estas jornadas ni otros de los top ventas que siempre triunfan. Por ello, queremos ayudarte a conseguir los mejores chollos y tenemos la solución para tenerlos todos bajo control: ¡suscribirte a nuestra newsletter! En ella, semanalmente te acercamos descuentos que no puedes dejar pasar y en jornadas como esta tenemos programados envíos especiales para que no se te pase nada que merezca la pena. ¿Te animas a celebrar el Black Friday con nosotros?

'Newsletters' llenas de ofertas

Iniciaremos nuestra campaña de Black Friday con el envío de una newsletter poco después de pasar la medianoche del 18 de noviembre, fecha en la que Amazon activa sus ofertas de Black Friday. En ella, adelantaremos las primeras ofertas de este primer gran día de Viernes Negro. Después, será la medianoche del 25 de noviembre cuando vuelvas a recibir noticias nuestras con descuentos recién salidos del horno. Ese mismo día, y para poner el broche de oro a esta jornada de descuentos, recibirás un último envío con las últimas ofertas que tienes que aprovechar sí o sí antes de que demos por concluido la jornada más black de este 2022. Y, si todavía tienes ganas de más, nos vemos el día 28 con los descuentos del Cyber Monday. Y entre tanto, podrás disfrutar de nuestro directo y de nuestras noticias día a día con las mejores ofertas de este Black Friday. Así que ¿listos para los mejores descuentos?

