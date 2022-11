El 'zasca' de Rozalén a Broncano: "¿Para qué hablas de algo que no conoces?"

Tras visitar el pasado jueves El Hormiguero, Rozalén acudió este miércoles a La Resistencia para presentar su nuevo álbum, Matriz, que salió a la venta el pasado viernes 11 de noviembre.

Durante la entrevista, Broncano le comentó a la albaceteña que "la provincia es bonita, pero Albacete ciudad no lo es". La artista le preguntó: "¿Por qué dices eso?".

Rozalén, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"¿Tú has visto el Pasaje de Lodares?", le preguntó Rozalén, pero el presentador no supo responder al no saber de qué se trataba. "Ves... ¿Para qué hablas de algo que no conoces?".

En ese momento intervino Arturo, un espectador que había acudido al Teatro Príncipe Gran Vía para ver el programa de Movistar Plus+ en tractor desde Albacete: "En Albacete capital vas a todos los sitios andando", afirmó.

De las personas que más se ha ganado la piscina de bolas. El puto Arturo se ha venido a Madrid desde Albacete en tractor. En puto TRACTOR. 5 putas horas 🚜 pic.twitter.com/56lXZ2egSJ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 16, 2022

"Es una ciudad muy cómoda para vivir. Es la Nueva York de La Mancha. Eso no lo he dicho yo, lo dijo Azorín y Federico García Lorca le dedicó un poema porque su novio era de allí", añadió la cantante. Ricardo Castella, le respondió irónicamente: "Y Ciudad Real es California...".