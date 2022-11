La relación entre Samuel y Tania está siendo bastante complicada durante su paso por La isla de las tentaciones. El joven no entiende por qué su chica le está siendo infiel con Hugo Paz, su tentador, y quiere hablar con ella para aclarar este problema.

Independientemente de que consigan superar esta prueba de amor, fuera del programa también tiene que solucionar algún que otro asunto. Y es que, según ha comentado el canario, la relación entre su familia y su novia tampoco es buena.

"Me he peleado con mis padres por ella" asegura Samuel en unas confesiones inéditas. El joven comenta que, cuando regresen a España, le gustaría que ambas partes pongan de su parte para arreglar el problema, puesto que le resulta "muy duro" estar en el medio del conflicto.

Asimismo, comenta que su padre tiene algo más de trato con Tania, pero su hermana y su madre no, y es por ello que no quiere que le vean llorar ni pasarlo mal por ella para no generar más conflicto.

Samu intenta ver el lado positivo de la situación y, aunque "nunca haya vivido una experiencia tan dura", ha reflexionado sobre ello y ha llegado a la conclusión de que le está sirviendo para "ser fuerte" y aprender a valorarse a sí mismo.