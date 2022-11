Samu se rompe al ver la infidelidad de Tania en 'La isla de las tentaciones' y Sandra se niega a ponerle más imágenes

Telecinco emitió este jueves 10 de noviembre el capítulo con más acción hasta la fecha de La isla de las tentaciones. En él, Samuel se enfrentó a uno de los momentos más duros de su paso por el programa: cuando vio cómo su novia, Tania Déniz, le había sido infiel.

Aunque el canario se lo esperaba por las imágenes que había visto durante las semanas previas, tenía ciertas esperanzas de que Tania apostase por su relación con él.

Al principio, el canario evitó mirar a la pantalla, pero finalmente sí, y vio el momento en el que Tania y Hugo entraron en una zona donde las cámaras no podían grabarles y se intuyó que se habían dado un beso... y ahí no puede evitar romperse:

"¡Pero si eso no se puede hacer! ¿Les habrán echado la bronca? No sé ni cómo estoy, Sandra. No me esperaba esto de ella, pero me siento culpable de todo esto. Por las cosas malas que hemos vivido. Me duele que la persona que amo no haya pensado un poco en mí, dijo.

Además, añadió que quería ver a su novia feliz con quien fuese, pese a lo que le dolía. El momento más duro llegó tras ver claramente un beso, en la siguiente tanda de imágenes. "Quiero irme con mi familia, ¿cómo me puede fallar de esa manera? ¿Por qué? Si no me lo merezco, es muy duro, estoy enamorado de ella, pero claramente ella de mí no", lamentó.

Como suele pasar, Sandra Barneda tampoco pudo contener las lágrimas y tomó la determinación de que el joven no viese más vídeos. "Tienes que ser fuerte, Samu. No voy a ponerte más imágenes", anunció, para descanso de Samu.