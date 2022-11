Boris Izaguirre confiesa que se arrepiente de su artículo arremetiendo contra Tamara Falcó: "Hubiera preferido no escribirlo"

Hace más de un mes que Tamara Falcó desató la polémica por sus comentarios sobre la sexualidad en el Congreso Mundial de las Familias en México. Muchos rostros conocidos se pronunciaron sobre ello, y uno fue Boris Izaguirre, amigo de la propia marquesa de Griñón.

El venezolano, a través de su columna en El País, recriminó esas palabras a Tamara y pidió que se disculpase por ellas: "No es mi estilo sermonear, pero, si tuviera que decirle lo que pienso, sugeriría un alejamiento de las malas compañías y quizás una disculpa explícita. Puedes ser buen católico sin convertirte en ultra".

Semanas después, Boris ha confesado que cree que cometió un error al expresar aquello. "Hubiera preferido no escribir ese artículo porque luego ella explicó muy bien que se había referido a otras cosas y no al ruido que se había generado", ha dicho.

Aunque la situación entre ellos ya se ha aclarado y su relación continúa como siempre, el escritor sigue lamentando lo ocurrido: "No creo que una regañina a un amigo tenga que convertirse en algo público y de eso me arrepiento, de no haber tenido el arresto de llamarla por teléfono".

Además, cree que "es imposible que ella en su educación, tanto materna como paterna, pueda tener una educación de esa forma". Tras su mediática ruptura con Íñigo Onieva, Izaguirre cree que Tamara está "muy bien, muy centrada y muy valiente".

Por último, ha reconocido que Tamara "ha hecho algo muy increíble y loable que es transformar una situación, que podía parecer una víctima y ha salido gloriosa y airosa".