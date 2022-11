Tamara Falcó se sincera sobre sus sentimientos hacia Íñigo Onieva: "Mi vida está en otra frecuencia"

Tamara Falcó ha regresado a España después de su viaje a Abu Dabi para asistir a la boda de una de sus mejores amigas. En la mañana del martes ha asistido a la presentación de su nueva colección para la firma de Pedro el Hierro, donde ha compadecido ante la prensa y ha hablado sobre cómo lleva su ruptura con Íñigo Onieva.

"He llorado, ha habido momentos malos, no sabía qué había sucedido pero he tenido el apoyo de mi familia y mis amigos. No he estado sola en ningún momento" comienza la marquesa de Griñón cuando le preguntan por el empresario.

Asimismo, asegura que no siente rencor hacia él ya que define este término como una palabra horrible y considera que "se acaba volviendo en contra a medida que pasa el tiempo".

La socialité no tiene miedo a quedarse soltera y declara que su vida no está definida por tener una pareja: "Yo tenía una vida estupenda, no tengo que cambiarla. Lo pasé mal, pero ya está".

En relación a este tema le preguntan por la maternidad. La hija de Isabel Preysler comenta que es un algo que ahora mismo no le preocupa pero que en un futuro le gustaría compartir con alguien, puesto que, para ella, "los niños son fruto del amor".

Por último, Tamara Falcó quiere dejar claro que su vida "está en otra frecuencia" y es en lo que ahora esta centrada. Comenta también que la gente se ríe de ella porque dice que "la Virgen" le quitó del camino a Onieva: "Soy creyente y creo que las cosas pasan porque así lo quiere Dios. Quien quiera otras explicaciones que las busque. La mía es esta", concluye tajantemente.