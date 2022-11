Entrevista

Elefantes sigue moviéndose en un perfecto equilibrio entre la canción melódica española y el rock británico y nos regala un disco sorprendente en el que, lejos de acomodarse, apuestan por transformar y remodelar su sonido sin perder un ápice de su esencia.

¿El disco significa un punto de inflexión?Sí. Sentíamos que empezábamos una nueva etapa con el grupo. Hemos cambiado a un guitarrista y teníamos ganas de evolucionar a un nivel sonido que, por razones equis, no habíamos podido hacerlo antes, y ahora se ha dado. Es verdad que este parón nos ha permitido dedicarle más tiempo al disco, y eso le ha venido muy bien. No siempre tener más tiempo es mejor, porque a veces la inmediatez es algo muy bueno. Sentimos que se abre una nueva época para nosotros.

¿En qué sentido se ha transformado su sonido?Creemos que, sobre todo en la última temporada, estábamos anclados en un sonido más clásico como banda. Éramos el clásico cuarteto de rock, y eso nos gustaba mucho, pero teníamos muchas ganas de poder llegar a sonidos que escuchábamos en otros discos, que eran los que nos gustaban y que no habíamos podido hacer en Elefantes. También es verdad que, a nivel interno, en la banda estamos viviendo un momento muy bueno entre nosotros.

"Estábamos anclados en un sonido más clásico como banda. Éramos el clásico cuarteto de rock, y eso nos gustaba mucho, pero teníamos muchas ganas de poder llegar a sonidos que escuchábamos en otros discos"

Ya lo sabes se la imagina uno perfectamente en las voces de Raphael o Rocío Jurado.Es que tiene algo. A nosotros la canción melódica española siempre nos ha encantado, y esta canción tiene mucho de eso. Hay varias canciones en nuestra discografía que han bebido directamente de eso. Sin embargo, el otro single, Sin olvido, está en otro sitio, y bebe más de las influencias anglosajonas que tenemos. Siempre hemos convivido en esos dos mundos y es lo que nos sale a nosotros.

De hecho, dicen que son los que mejor llegan a ese equilibrio.Y no miramos hacia Inglaterra queriendo sonar como esas bandas, aunque es evidente que sonamos, porque es música que consumimos, pero nunca hemos sacado el pie de un lugar que nos ha nutrido durante mucho tiempo. De hecho, bandas como El último de la fila, Gabinete Caligari o Radio Futura han sido señas de identidad para nosotros.

"El peso del tiempo y nuestra edad te sitúan en un punto en el que cada vez caen más los complejos y las cosas superfluas que te sobran y vas más directo a lo que te interesa"

Hablan de sus canciones. ¿Sienten que, con el paso del tiempo y de los discos, como decían en el anterior, son más comprendidas, que cada vez llegan a más público?Las canciones siempre son las mismas y están ahí para que la gente las interprete. Lo que experimentamos es que el peso del tiempo y nuestra edad te sitúan en un punto en el que cada vez caen más los complejos y las cosas superfluas que te sobran y vas más directo a lo que te interesa. En este disco hay canciones que están muy bien definidas. Lo que sí notamos es que nos vamos ganando el cariño tanto del público como de los compañeros y la industria en general. Llevamos una carrera sólida, no sabemos si buena o mala, pero es la nuestra. Y defender durante treinta años una carrera no es algo tan normal, mantener una banda a lo largo de tanto tiempo no es fácil. El tiempo nos avala.

El grupo musical Elefantes. WARNER

¿Creen que el éxito ha sido justo con Elefantes?Tendríamos que ser la banda número uno mundial, y, hasta que eso no sea así, no habrá justicia en el planeta Tierra. Nos sentimos muy seguros de lo que hacemos y, desde esa seguridad, uno a veces no se explica cómo no le puede gustar esto a todo el mundo. ¡Pero ya se darán cuenta! (ríen). Partimos del convencimiento de que lo que hacemos es la hostia. Luego el entorno y la gente nos pone en nuestro sitio. Pero, ¿nosotros? Nosotros creemos profundamente en lo que hacemos. Es verdad que fuimos una banda que se separó en el mejor momento, en 2006, y eso lo pagas, y más en un país como este, de alguna manera un poco rencoroso. Pero al final ese es nuestro camino y es nuestra verdad. Más que ser un proyecto musical, somos cuatro personas que ponemos el corazón en el mismo. Elefantes sigue el rumbo que nosotros como personas marcamos.

"Nos sentimos muy seguros de lo que hacemos y, desde esa seguridad, uno a veces no se explica cómo no le puede gustar esto a todo el mundo. ¡Pero ya se darán cuenta!"

¿Qué lleva a un grupo a romper?No creemos que un grupo se tenga que llevar bien siempre. Se pasa por muchos procesos, y cada uno evolucionad de diferentes formas. Las malas épocas son fundamentales para una banda, porque te permiten aprender, reaccionar y volver a provocar una época buena. Llega un momento, y creo que nosotros estamos empezamos a habitar ese jardín, en que llevamos tanta carrera a nuestras espaldas y nos conocemos tanto, que te puedes ya permitir ser generoso con el grupo. Ya no importa lo individual, sino crear un hábitat salubre para que este proyecto dure mucho tiempo. ¡Las bandas deberían tener prohibido separarse!

"Las malas épocas son fundamentales para una banda"

Después de tres décadas, siguen siendo una banda inclasificable.Cuando empezamos a tener éxito, nadie sabía dónde colocarnos, y eso jugaba en nuestra contra, era una losa. Ahora, después de tantos años, eso es algo prestigioso. Colocarnos es trabajo de los periodistas, nosotros solo hacemos canciones desde la necesidad de escribir. Es muy difícil definirse a uno mismo, pero sí creemos que Elefantes tiene dos ingredientes: la pasión y la emoción. Nunca hemos sentido pudor al hablar de ello ni al exponernos. Además, tenemos el gusto por el riesgo.

"Cuando empezamos a tener éxito, nadie sabía dónde colocarnos, y eso jugaba en nuestra contra, era una losa. Ahora, después de tantos años, eso es algo prestigioso"

¿Cómo ha sido la evolución de Elefantes respecto a la que ha tenido la propia industria músical?¡Llevamos fatal las redes sociales! Fíjate qué sintomático, nos están preguntando por la música y lo primero que te respondemos son las redes sociales, que no tienen nada de musicales. Nosotros asistimos a los últimos coletazos de la industria musical como se entendió en el siglo XX. Así que nos adaptamos a lo que hay. Obviamente, no somos un grupo joven, pero hemos entendido que hay que trabajar mucho, en el sentido de que hay que producir mucho: discos, canciones, directos... Si algo ha cambiado en nuestro tiempo es que las cosas duran menos, son más efímeras. Nosotros llegamos a girar durante tres años con un mismo disco. Hoy en día eso es impensable. Si un artista, ahora, hace una gira de tres años es porque ha revolucionado el mundo. Y seguro que ese artista no se va a permitir no publicar nada en ese periodo de tiempo.

ELEFANTES Formada por Shuarma (cantante y compositor), Jordi Ramiro (baterista), Julio Cascán (bajista) y Alex Vivero (guitarrista) es un grupo de música pop/rock que se gestó en la Barcelona de 1994. Con once discos en el mercado, pronto triunfaron con temas como 'Azul', 'Se me va' o 'Al olvido'. Se separaron en 2006 y volvieron a juntarse en 2013.