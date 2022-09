Entrevista

Disco a disco, concretando su propio estilo y su reconocible sonido, Sidecars se ha posicionado como una banda fundamental en la escena musical española. Supersticiones aparte, Trece ha llegado para certificarlo de manera definitiva, porque no solo hará las delicias de sus más acérrimos seguidores, también encandilará a cualquier degustador de pop-rock de alta calidad.

¿Por qué el disco se llama Trece? Doy por sentado que no son supersticiosos.Entramos en un pequeño bucle con el número 13, que aparecía por todas partes. Parecía que el mundo nos estaba pidiendo que el disco se llamara así, así que le hicimos caso. El 13 no nos da paranoia, no somos supersticiosos. Al revés, sentimos que nos va a generar cosas buenas.

¿Les dijeron mucho eso de: '¡que da mala suerte!, mejor otro nombre...'?Tenemos la fortuna de que aquí decidimos nosotros. No deciden nada por nosotros, no nos censuran ni nos cambian nada. Es el trato que tenemos: vosotros nos respetáis y nosotros os respetamos. Nos proponen cosas guapas, pero nunca límites.

Canciones nuevas, pero mismas sensaciones y su inconfundible sello.Sí. Al final, las canciones son las que marcan la trayectoria de una carrera. Intentamos crecer en cada disco a nivel de sonido, por supuesto, pero también, y sobre todo, a nivel de textos. Queremos escribir siempre las mejores canciones hasta la fecha, y creemos que este es el mejor puñado de canciones que hemos tenido en la vida. No siempre se da que tengas un momento de inspiración en el que escribas un puñado de temas con el que sientes que estás acertando uno tras otro. Este disco nos va a volver a cambiar la vida.

En ellas hablan de amor, de sentimientos... hasta desnudarse emocionalmente. ¿Cuesta hacerlo?¡Al revés! Es un momento en el que se está hablando de muchas cosas. Es maravilloso que podamos hablar de cómo nos sentimos, de si estamos tristes o enfadados. Eso es algo que se ha aprendido con el tiempo. Hace 20 años era impensable que pudiéramos hablar públicamente de cosas como estas.

¿Sidecars tiene grandes pretensiones?Muchas veces comentamos qué es el éxito. Para nosotros es poder dedicarte a la música sin necesidad de tener trabajos paralelos con los que completar el dinero para pagar el alquiler. Creemos que ahora mismo tenemos la fortuna de estar centrados en vivir nuestra carrera y en seguir escalando pasito a pasito. Si esto fuese así durante muchos años, nos plantábamos aquí. Y, si fuese un poco menos, y en vez de jamón tuviésemos que comprar chóped o nos tuviéramos que tomar las birras marca blanca, lo haríamos (ríen). Y siempre hemos apostado por ser un grupo de verdad y creíble. Llevamos muchos años en esto, no buscamos ser los nuevos Rosalía. Somos una banda con una carrera estable y queremos seguir creciendo a la velocidad que se pueda, pero sin obsesionarnos.

En esta gira dan el salto a los grandes recintos como el Wizink. ¿Asusta?Mucho, pero es que llega un momento en el que hay que dar el salto y sentimos que nos corresponde. Vamos muy seguros de lo que tenemos entre manos. Es el mejor momento de estado de forma de la banda, creemos que no hay nada que temer. No nos importa si lo llenamos o no, solo queremos disfrutarlo y estamos seguros de que todo el que pague una entrada se irá a su casa sintiendo que ha vivido una cosa especial y única, y de eso se trata.

¿Es Sidecars ya un clásico, tipo Leiva o Fito...?¡Qué pena eso! (ríen). Es que realmente somos de otra generación, y es un honor que nos consideren un grupo ya asentado. Hemos estado 15 años siendo el grupo revelación y de repente hemos pasado a ser el grupo asentado. ¡Y no ha habido un punto medio! Es verdad que cuando ya has conseguido meter un puñado de canciones en el colectivo de la gente pasas a convertirte en un clásico, que es una palabra que da como mal rollo oírla, aunque realmente es muy bonito que te consideren así.

¿Les gusta la velocidad de vértigo que tiene ahora la música?Es que ahora la música se plantea de una forma diferente que, a nosotros, no nos afecta, porque somos unos románticos y seguimos creyendo en el disco como una unidad orgánica. Pero, si de repente sacamos un tema dentro de cinco meses que no tiene nada que ver con el disco, tampoco se nos van a caer los anillos. Estamos abiertos a adaptarnos al mundo, pero nos da un poco de pánico la velocidad que coge todo, que la gente escuche los audios a velocidad rápida o que las canciones duren dos minutos. Perdonadnos, pero no tenemos tanta prisa, nos gusta vivir el momento y disfrutarlo, porque igual mañana nos atropella un autobús.

¿Larga vida al rock?Sí. Lleva ahí desde hace sesenta años y aquí sigue. Escuchas las listas de reproducción de chavales jóvenes y es verdad que hay mucha música urbana y nuevos sonidos, pero sigue habiendo canciones míticas que perduran en el tiempo. Creemos que una canción molona y bien hecha no entiende de estilos. Y eso siempre va a estar ahí, independientemente de las modas o de que el rock no esté de moda. Tampoco el rock busca estarlo. El rock es un lugar en el mundo que siempre va a existir y al que siempre vas a poder acercarte cada vez que quieras.

Pasaron de ser un grupo de amigos a profesionalizarse. ¿Cómo lo vivieron?Es que la nuestras es la clásica historia de una banda de estas que hemos visto en tantas películas y leído en tantas biografías. Unos colegas que se juntan al salir del instituto y hacen una banda previa a la que luego será la definitiva y, a partir de ahí, va creciendo. Creemos que lo más importante ha sido la base que hemos construido, más que de aprender a tocar, de aprender a respetarnos y querernos. Eso es lo que ha hecho que perduremos, porque lo difícil en la carrera de una banda es resistir. Si no te respetas, puede haber una lucha de egos o un mosqueo que se enquiste y lleve a la disolución de la banda. No es nuestro caso.

Y en todo este viaje, ¿qué es lo que más y menos les gusta de la industria?Lo que menos nos gusta es ver ese concepto de la música como un hobby y que es una cosa de titiriteros, que es lo que pasa en este país. Tenemos que ponernos a la altura de otros países europeos como Inglaterra, Suecia o Noruega, que tienen casi el mismo respeto por el oficio de músico como lo pueden tener por el de arquitecto. Tenemos que luchar por eso, por que no nos infravaloren por no habernos dedicado a una carrera técnica porque, al fin y al cabo, aunque no ha sido en clase, hemos hecho una carrera durante muchos años para aprender y poder llegar hasta donde estamos. Es que el arquitecto, el matemático o el astronauta llegan a su casa y se ponen una canción, sea por el motivo que sea. Eso significa que la música nos une a todos. Y es bonito ponerlo en valor.

SIDECARS El trío madrileño de la Alameda de Osuna formado por Juancho -hermano de Leiva- (guitarra solista y voz), Gerbass (bajo) y Ruly (batería) nació en 2006 y, con 'Trece', lleva publicados siete discos en el mercado. Son autores de temas tan conocidos como 'Fan de ti', 'Cremalleras' o 'La tormenta'.