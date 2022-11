Pablo Motos responde a los que le acusan de que el programa de Antonio Banderas era grabado

La visita de Antonio Banderas este martes a El Hormiguero (donde presentó el estreno en Madrid del musical Company) provocó multitud de comentarios en redes por un detalle del vestuario del malagueño.

Y es que en el reloj del actor se podía ver una hora totalmente diferente a la de la emisión del programa, por lo que muchos usuarios lo destacaron en Twitter pensando que era grabado.

Pero el espacio de Antena 3 era en directo, como se demostró cuando hicieron la llamada de La Tarjeta de El Hormiguero, ya que la ganadora dijo que les estaba viendo en ese momento.

Siempre le hacían la broma pero esta vez @antoniobanderas ha conseguido hacerlo realidad, ¡se ha llevado la Tarjeta Hormiguero @openbank_es con 3.000€! #BanderasEH pic.twitter.com/vz3K0rBMIF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 15, 2022

Aún así, Pablo Motos quiso resolver el misterio del reloj del invitado del día subiendo un vídeo a su cuenta de Instagram donde comentó: "Para los que pensabais que la visita de Antonio Banderas estaba grabada jaja ⌚️".

"Cuatro o cinco personas me han dicho que el programa no ha sido en directo y estamos grabados. Entonces no sé qué hacemos aquí a las once de la noche", afirmó el valenciano mientras mostraba su reloj a cámara.

El conductor del programa de Antena 3 se dirigió a Banderas y le dijo: "El tema ha sido tu reloj, que todo el mundo ha dicho que estábamos grabando por tu reloj: ¿Qué le pasa?".

"Es que no es el mío, sino el de mi personaje en el musical, el mío está en el pantalón y son las 23:03 horas", señaló el actor entre risas enseñando el reloj a los seguidores de Motos en redes.

De esta manera, el presentador contestó a la multitud de tuits que estaban convencidos de que la visita del malagueño no era en directo, sino grabada.