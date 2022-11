Beyoncé, Harry Styles, Adele y Lizzo, nominados a Mejor Canción del Año en los Premios Grammy 2023

Beyoncé (Break My Soul), Harry Styles (As It Was), Adele (Easy on Me) y Lizzo (About Damn Time) han sido nominados en el apartado de Mejor Canción del Año en la 65ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará el próximo 5 de febrero en Los Ángeles.

La terna de artistas que competirá en esta categoría la completan Sara Davis Gayle (abcdefu), Liz Rose y Taylor Swift (All Too Well), Tyler Johnson (As It Was), Matthew Catellanos (Bad Habit), Tarik Azouz (God Did), Kendrick Lamar (The Heart Part 5) y Bonnie Raitt (Just Like That), según informó la Academia de Grabación de Estados Unidos.

El premio a la Mejor Canción del Año, uno de los gramófonos históricamente más prestigiosos, en los Grammy reconoce a los compositores de un tema, mientras que el de Mejor Grabación del Año va destinado a los productores, cantantes, ingenieros de sonido y otros miembros del equipo.

El regreso de Beyoncé con su séptimo álbum de estudio, titulado Renaissance, ha vuelto a situar a la artista estadounidense en una posición de privilegio para hacerse con el galardón. Del mismo modo le ha sucedido a Harry Styles con Harry's House o a Adele con su disco 30.

De hecho, estos tres artistas no solo compiten este año por el premio a la Mejor Canción del Año, sino que también están nominados a Mejor Álbum del Año junto a Bad Bunny (Un verano sin ti).

La 65ª edición de los Grammy volverá el próximo 5 de febrero a Los Ángeles después de que su última entrega se celebrase en Las Vegas con motivo de un despliegue especial motivado por la pandemia.