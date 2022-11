Barcelona encenderá 104 kilómetros de calles por Navidad y reforzará la iluminación en los barrios y en las calles con grandes obras

Las primeras navidades de la normalidad de los últimos tres años tendrán iluminados 104 kilómetros de calles de Barcelona, cuatro más que el año pasado, eso sí, con un 31% menos de consumo eléctrico por la situación de crisis climática y energética actual. No serán más vías pero sí que se alargarán los tramos con encendido en calles céntricas como la de Balmes, que se iluminará este año hasta la calle de Pelai, o la ronda de Sant Pere, que lo hará en su recorrido entre la plaza de Urquinaona y la plaza de Catalunya. Además, se dará continuidad a la iluminación estrenada el año pasado para la plaza de Catalunya y para los tramos centrales de la calle Aragó y de la Gran Via de les Corts Catalanes.

El encendido navideño barcelonés se ha presentado este martes en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona por parte del primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, que ha avanzado que la plaza Major de Nou Barris será el escenario del espectáculo de encendido oficial el próximo 24 de noviembre a las 18 horas.

La productora teatral La Brutal, ganadora de dos Premis Butaca el pasado lunes, será la encargada de representar el espectáculo musical 'Anys Llum', del que han hecho un avance en la presentación. Collboni lo ha definido como "un alegato al optimismo contra el miedo y la incertidumbre y a la alegría navideña". El montaje habla de la relación del hombre con la luz a lo largo de la historia cuando llega el solsticio de invierno.

Se ha escogido Nou Barris como punto de inicio de las fiestas navideñas siguiendo la política municipal de los últimos años de descentralizar las actividades culturales "para que todos los barrios de la ciudad vivan estas fiestas y, además, la ciudad exprese todo su potencial cultural y artístico", ha destacado el político socialista.

La restauración y el comercio local tiene muchas esperanzas puestas en una campaña que supone el 30% de la facturación anual y que es vital para la pequeña economía de la ciudad.

Horario de encendido

Habrá menos horas de encendido navideño, en concreto 217, 42 menos que la Navidad pasada. Y se sigue implantando el sistema de luces led en toda la ciudad, ha afirmado Collboni este martes. El horario de encendido de este año será de domingo a jueves de 17.30 a 22 horas; viernes y sábados de 17.30 a 23 horas; el 31 de diciembre y el 5 de enero de 17.30 a 01 horas y el mismo día del encendido oficial, el próximo 24 de noviembre, de 18.30 a medianoche.

El 25 de noviembre entrará en funcionamiento el Christmas Tour, un autobús descapotable que recorrerá las principales calles iluminadas de la capital catalana.

La inversión municipal en luces de Navidad es de 2,3 millones de euros y el consistorio mantiene la subvención del 75% del coste para los principales ejes comerciales del centro. Las luces en los barrios van a cargo de las respectivas asociaciones comerciales. "A Amazon no le hace falta iluminar las calles, en cambio al comercio de proximidad sí", ha ironizado este martes Collboni.

Calles en obras iluminadas

Para dinamizar las calles afectadas por obras de gran calado, el Ayuntamiento ha decidido incidir más en la iluminación de estos puntos. Es el caso de las calles que rodean a la Via Laietana, como Sant Pere més baix entre Via Laietana y la calle de las Beates y Sant Pere més alt entre la Via Laitena y la calle del Palau de la Música.

También habrá encendidos específicos en puntos como la calle de Consell de Cent entre Viladomat y Aribau; Rocafort entre la avenida de Josep Tarradellas y la avenida de Roma; Girona entre la Diagonal y la Gran Via de les Corts Catalanes; Villarroel entre Provença y Gran Via; Ronda de Sant Antoni entre Comte d'Urgell y la plaza Universitat. También se iluminarán 26 espacios públicos de diferentes barrios con obras o dentro del Pla de Barris municipal.