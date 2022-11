Fani Carbajo siembra dudas acerca del embarazo de Zayra Gutiérrez: "Me dijo que estaba soltera desde hace un par de meses"

Desde que Zayra Gutiérrez, la hija de Arantxa de Benito y Guti, anunciara hace unos días anunciado en sus redes sociales que espera su primer bebé junto a Miki Mejías, muchos han sido los rumores que han surgido sobre los tiempos.

El embarazo de la joven, que tiene casi 22 años y que dio a conocer la noticia con una fotografía en la que sale posando muy sonriente junto con su pareja y asomando su tripa, ha sido una gran sorpresa para todos.

Este lunes, analizaron el tema en Sálvame, donde surgieron muchas preguntas que giran alrededor de esta buena noticia. Una de ellas era desde hace cuánto está embarazada Zayra.

El paparazzi Raúl García explicaba que la hija de Guti se habría enterado hace dos semanas del embarazo, momento del que estaría de casi cinco meses. Sin embargo, Kiko Matamoros sostenía que ella se entera de cuando está de tres meses.

Entonces, Fani Carbajo, la que tiene una buena relación con Zayra, intentó arrojar un poco más de luz, aunque, visto lo visto, consiguió todo lo contrario, ya que ella misma se mostró sorprendida con la noticia.

"No me lo esperaba para nada, porque el 12 de septiembre me la encontré en una discoteca. Estaba recién operada del pecho y me comentó que estaba soltera desde hacía un par de meses y que estaba muy feliz y muy tranquila", sorprendió la exsuperviviente.

Según el espacio de Telecinco, días antes de hablar con Fani, Zayra se sometió a una operación de pecho con anestesia general, algo que los médicos no recomiendan si saben que estás embarazada, algo que podría llevar a pensar que ni ella misma conocía su estado. Noticias que, en definitiva, no hicieron más que aumentar el desconcierto en plató.