Antonio David aconseja a Raquel Mosquera denunciar a Rocío Carrasco porque "ahora tiene dinero"

No hay la menor duda de que durante un tiempo van a seguir coleando los duros enfrentamientos entre Jorge Javier Vázquez y Raquel Mosquera en el último programa, emitido el pasado viernes, del Deluxe, en el que la que fuera esposa de Pedro Carrasco se sentaba en la silla para responder las acusaciones en En el nombre de Rocío de la hija de este, Rocío Carrasco. Y como siempre que se habla de ella, ha salido a contestar Antonio David Flores.

El ex Guardia Civil considera que la llamada de Mosquera solo puede explicarse por un motivo: "Como su audiencia está por los suelos, tienen que llamar a Raquel para levantarla". Así como la ha defendido: "Se mantuvo firme a pesar de todas las descalificaciones y todos esos juegos trileros a los que nos tienen acostumbrados, mintiendo una y otra vez. Sin embargo, Raquel se mantuvo superfuerte, con la verdad en la mano".

Pero sea o no cosa del share de la cadena, el que fuera yerno de Rocío Jurado ha aprovechado la ocasión para repartir consejos a través de su canal de Youtube. Sobre todo a Mosquera, a quien agradece que aunque intentasen durante la entrevista que "dudara" de él y de sus "propias experiencias", cuestionándolas y dejándole "por los suelos", ella no se dio por vencida y "no lo consiguieron"

Por eso comienza por Raquel, quien aseguró que no demandaba a Rocío Carrasco "porque no tiene nada a su nombre". Para Antonio David, es todo lo contrario: ahora es el momento idóneo. "Como ha hecho dos documentales, entiendo que es ella quien ha facturado ese dinero. Por lo que, Raquel Mosquera, ahora es momento de demandarla porque ahora sí que tendrá dinero", ha puntualizado.

Justo después Antonio David se cabrea con la entrevista de Jorge Javier, a quien tiene en el punto de mira: "Le pregunta que por qué no denuncia a Rocío Carrasco por todo lo que dijo en la docutrola. Segundo zasca de la noche. Contesta: '¿Cómo voy a demandar a una persona que no tiene nada a su nombre para que después se declara insolvente?'?, ha explicado Antonio David desde su canal.

Según el excolaborador de Telecinco, sería Fidel Albiac, el esposo de Rocío Carrasco, el "socio único y propietario" de la sociedad de ambos, por lo que casi todo estaría a su nombre. "Tiene una vivienda en Sevilla por un valor superior a 300.000 euros. Dentro de esta sociedad también figura otra vivienda que es, curiosamente, donde vive el matrimonio en San Agustín de Guadalix. En una urbanización de lujo con una vivienda valorado en más de 2 millones de euros. Y sigue teniendo más viviendas", ha elucubrado Antonio David.

Él mismo ha añadido que Rocío Carrasco y Fidel Albiac tienen "otra sociedad" más, amén de la que tienen para dejar todo a nombre de Albiac. "Es la sociedad que montaron en su momento para regentar un negocio que les duró solo 6 meses", ha dicho sobre la misma.

Finalmente, tiene unas palabras contra el presentador, Jorge Javir Vázquez, de quien ha dicho que ni siquiera se preparó la entrevista. "No conseguiste sacar de quicio a Raquel Mosquera en toda la entrevista. Le sacas el tema del documental y le achacas que no lo ha visto. Perdóname, pero no le hace falta. Te recuerdo que ella ha vivido todo lo que Rocío Carrasco ha contado en su documental", ha incidido Antonio David.