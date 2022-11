Roció Flores no perdona a su madre, Rocío Carrasco

Rocío Flores reapareció este sábado como presentadora de un congreso de uñas (sí, de uñas) en Barcelona. Lo hizo con una simpatía y desparpajo poco habituales en ella y con ganas de aclarar algunas de las polémicas que, a pesar de mantenerse alejada de los medios, siguen rodeándola.

Rocío reconoció que no tiene relación con el que era su representante, Agustín Etienne, y que lo suyo con Olga Moreno tendrá que esperar.

La relación con la ex de su padre, Antonio David Flores, no atraviesa su mejor momento y no parece que vaya a cambiar. Nada que ver con Marta Riesco, con quien, después de la tormenta, está felizmente unida.

De la que no habló fue de su madre, Rocío Carrasco, ni del conflicto que mantiene con ella. Es como si tuviera memoria selectiva y no quisiera recordar aquellas escenas que la condenaron.

Ha pasado mucho tiempo y, quienes están cerca de ella, afirman que ni su carácter ni sus formas tienen nada que ver con las de antaño. La reconciliación tendrá que esperar, pues RoFlo no perdona a su madre que la señalara públicamente como la semilla del demonio. Dicen que se ha refinado tanto que, en ocasiones, es difícil de reconocer.