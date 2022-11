Boris se baja los pantalones en 'La Resistencia' y rompe la promesa que se hizo en 'Crónicas'

Boris Izaguirre visitó este lunes a Broncano en La Resistencia para comentar con el presentador su participación en el concierto de Ojete de Calor el pasado sábado.

Pero no fue el único, ya que Ana Belén, Rocío Carrasco, Loles León, Ernesto Sevilla o Yolanda Ramos también cantaron junto a Carlos Areces y Aníbal Gómez frente a 12.000 personas en el Wizink Center de Madrid.

El venezolano quiso destacar el gesto de Ramos: "Enseñó los senos a todas la gente que fue a concierto y me recordó a cuando yo me bajaba los pantalones en Crónicas Marcianas".

"Ya no lo puedo hacer porque me lo prohibí a mí mismo hacerlo porque estoy en otra etapa de mi vida", comentó Izaguirre. Pero el público del programa le pidió que lo hiciera, y él no se pudo resistir.

El colaborador del espacio de Movistar Plus+ se bajó los pantalones, rompiendo la promesa que había hecho desde sus tiempos en Telecinco y el programa de Sardá.

"La verdad es que soy un chico muy fácil", reconoció el venezolano, mientras que el presentador le dijo entre risas: "No te has resistido mucho... no has tardado en bajártelos".