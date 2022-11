Críticas a Mariló Montero por sus palabras en 'Todo es mentira' a una cirujana: "Bajad el tono todos"

Este lunes en Todo es Mentira fue protagonista la situación sanitaria en Madrid a raíz de la manifestación del pasado domingo. Para ello, han conectado con Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico Amyts. Y el trato que ha recibido la experta por parte de Mariló Montero ha sido el objetivo de críticas en redes.

La cirujana estaba debatiendo con Esperanza Aguirre, expresidenta de la comunidad de Madrid, pero la presentadora del programa de Cuatro le ha tomado el relevo para discrepar de algunas de sus declaraciones. Ha abierto así el tema de los médicos que no quieren ir a los centros médicos de las zonas rurales. La experta ha intentado intervenir, pero Montero le ha pedido que esperara un segundo.

Tras la explicación de la presentadora, la cirujana ha iniciado su discurso con cierta tensión: "¿Te puedo responder o no?". "Perdona, pero yo no te he cortado", le ha comentado Hernández en mitad de su intervención cuando la presentadora volvía a interrumpirle. Y, tras escuchar los datos que ha facilitado, Montero le ha dado un toque de atención.

"Insisto, Ángela. Esto es una conversación. Nos podemos respetar las escuchas, pero también, para que no se vayan perdiendo detalles, me gustaría participar en tu conversación", le ha espetado la presentadora.

"Porque cuando nos ponemos en debates incómodos y nos ponemos antipáticos y empezamos a llamarnos de Doña y luego "no me interrumpas que no me has dejado hablar". Vamos a pasar de eso que es muy antiguo", ha continuado Montero. "Queremos saber qué os pasa, y tener credibilidad desde el sindicato. Que los sindicatos también generáis muchas dudas porque tenéis un discurso muy agresivo y unidireccional", ha añadido.

"Dime hechos. ¿Qué ha pasado con esos médicos que ahora no están en los centros rurales? ¿Dónde están?", ha repreguntado la presentadora. Con mucha profesionalidad, Ángela Hernández le ha explicado de nuevo la división del personal en la Comunidad de Madrid. "Es como si tuvieras que presentar dos programas a la vez, Mariló. Es imposible", le ha comparado.

Sin embargo, la periodista ha comparado su situación con la sanitaria: "Los demás también hemos tenido tensiones laborales. El personal sanitario es sagrado en España y creo que se siente bastante querido". Pese a la defensa de la experta de los problemas en su sector, la presentadora frenaba su discurso: "Bajad el tono todos, porque esta crispación agota y nos queda mucho hasta las elecciones municipales".

"Setaos, id a la Reunión con Escudero, negociad con quien tengáis que negociad, te lo ruego porque está en vuestras manos", ha terminado Montero. "No hay nada que queramos más que eso. Ninguna crispación, simplemente explicar las cosas", se ha despedido la secretaria general de Amyts.

Las críticas en redes sociales no han tardado en llegar, tanto sobre la forma de la presentadora de Todo es mentira de dirigir la entrevista como de los comentarios que ha hecho sobre la problemática:

#TodoEsMentira14N ¿En serio que Mariló Montero pide a los médicos que bajen el tono porque está situación no se puede sostener? Pero hay que tener poca vergüenza. — Laura (@lauramadrid1976) November 14, 2022

Por favor a ver quién le puede decir a la señora Mariló Montero que permita hablar a quién no piensa cómo ella. Vergonzoso cómo se ha dirigido a la representante del sindicato de sanitarios😡 #TodoEsMentira14N — Color Arena (@COLORARENA1) November 14, 2022

#TodoEsMentira14N vomitiva la reacción de Mariló Montero hacia Ángela Hernandez secretaria de sindicatos,intentando dejarla de mal educada cuando está siendo educada dándole un repaso informativo sobre la situación que hay en la Comunidad de Madrid.Nevesito cambiar de canal. — Doña Marimoña (@lienzoblanc) November 14, 2022

Escuchar en todo es mentira a Marilo montero como presentadora es indecente.

Es vergonzoso fuera ya

Eres una impresentable — matilde (@matydangerous62) November 14, 2022