Carla Barber responde a las duras críticas tras anunciar su segundo embarazo: "Está todo consultado previamente y controlado"

Carla Barber vuelve a estar embarazada. La doctora lo ha anunciado a través de su Instagram, en un vídeo donde revela a sus familiares y amigos que un nuevo bebé viene a bordo, tan solo seis meses después de haber tenido a Bastián, su primer hijo.

En la publicación ha recibido el apoyo de sus seguidores. Pero también ha habido otros que han aprovechado para criticarla, pues consideran que la influencer ha sido una "irresponsable" por no haber guardado más tiempo de reposo después de su parto por cesárea y por los riesgos que puede conllevar este nuevo embarazo a su enfermedad de corazón.

La canaria no ha dudado en responder inmediatamente a estos comentarios negativos. "Mi cesárea no es problema alguno. Lo consulté con mi ginecólogo y me dijo que podía quedarme embarazada con total seguridad. Está todo consultado previamente y controlado", afirma.

Respuesta de Carla Barber a un seguidor. DR.CARLABARBER / INSTAGRAM

En cuanto a su enfermedad, la han acusado de ser "mala madre" por tener hijos a los que pueda "transmitir" su enfermedad: "No encontraron ninguna mutación genética en el estudio. Eso significa que no podríamos aislar la enfermedad haciendo selección de embrión ni fecundación in vitro", comenta.

Por último, cierra su declaración asegurando que puede ser "muchas cosas, pero la irresponsabilidad no es una de ellas" y recomienda a quienes la critican que "respiren tranquilos".

Asimismo, Barber ha aprovechado para responder dudas que le han dejado sus seguidores tras el anuncio de su segundo embarazo. La experta en medicina estética ha comentado que publicará los nombres que tienen pensados tanto ella como su pareja, Joseph, ya que quiere saber la opinión de estos para que le "ayuden un poquito" a decantarse por el definitivo.

Carla Barber respondiendo preguntas de sus seguidores. DR.CARLABARBER / INSTAGRAM

Esto va ligado al sexo del bebé, que ha sido otra de las preguntas que le han dejado. La que fuera Miss España en 2015 confirma que el próximo domingo revelará si es niño o niña, por lo que sus seguidores tendrán más fácil el ayudarla a escoger el nombre.

Carla Barber asegura que este segundo embarazo le ha puesto incluso más contenta que el primero, ya que todavía no Bastián no sabía lo que era "ser madre". Y, después de haber pasado por el proceso, considera que el tener un bebé es "lo más grande que puede dar la vida".