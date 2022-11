Pedro Piqueras se queja porque 'Sálvame' le dé paso al informativo: "Procuro no escuchar lo que están diciendo"

En los últimos tiempos el espacio de Telecinco Sálvame amplió su duración hasta que acabó por ir justo antes del informativo de la noche, que presenta Pedro Piqueras.

Eso ha dado lugar a momentos muy surrealistas, pues el tono festivo y desenfadado de Sálvame, a veces alocado, choca en ocasiones con la seriedad de Piqueras y del informativo.

El presentador era entrevistado en el programa Buenismo bien de la Cadena Ser y le preguntaban por este asunto. Piqueras aseguraba que la forma en que se da paso del programa al informativo "no es la más apropiada" y le supone "un problema".

"Yo lo que hago con Sálvame es que procuro no escuchar lo que están diciendo, porque pasan cosas curiosas y algunas veces hay festivales extraordinarios y cuando detrás de eso tienes que salir contando que hay 500 muertos por la Covid en España es muy fuerte", explicaba el presentador.

Como eso requiere seriedad, procura mantenerla a pesar de lo divertido que pueda estar siendo el programa que le precede. "Yo lo que hago es no oír para no verme influenciado, -insistía- porque podría salir riéndome y yo soy de risa floja", añadía.

Y es que en ocasiones "hay cosas que se dicen que no son lo más apropiado para dar paso a un informativo", por lo que el presentador hace lo siguiente: "miro para otro lado y me dirijo al público". El presentador, no obstante, asume que debe ser así porque hay "una convivencia".