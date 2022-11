El desastroso encuentro sexual entre Bea Retamal y Dani G en 'Pesadilla en el paraíso': "Algo hay que hacer..."

Los días en Pesadilla en el paraíso, el reality de Telecinco, no son fáciles, pues los concursantes deben vivir sin comodidades, entre las que no está, claro, una ducha caliente.

La única que hay es una al aire libre y con agua fría, por lo que ducharse es toda una hazaña. Más lo es si se pretende usar ese lugar para los encuentros sexuales.

Más allá del frío, Bea Retamal y Dani G, que han dejado revivir la pasión entre ambos a pesar de haber roto su relación hace tiempo, taparon con una sábana el cubículo de la ducha, con el fin de mantener dentro un tórrido encuentro.

"Qué sinvergüenzas, seguro que mi abuela no está muy orgullosa de todo esto", reflexionaba Bea Retamal, que aún así no dudó en intentarlo. "Después de montar todo este tinglado algo hay que hacer", opinaba Dani G por el esfuerzo de cubrir el espacio con la sábana. "Tengo mi jabón, para disimular, como si nos fuéramos a duchar", decía el joven, para engañar a sus compañeros o disimular.

Pero llegaban los problemas. En primer lugar, una vez dentro de la ducha Bea decidía orinar, algo que no animó a calentar el ambiente. "¡Para, para que me meas los pies!", tenía que reprocharle Dani, que luego decía: "Lo que no me apetece ahora es chingar".

Pero fue el frío el que finalmente hizo mella en su ánimo y su líbido. "Esto ni en una peli porno, "¡aquí no hay quien folle con esta temperatura!", se quejaba Dani. "Eso no hay quien lo levante con este tiempo", se lamentaba Bea, cuando ambos salieron ya de la ducha, resignados a aguantarse las ganas.