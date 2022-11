La familia de Carlos Marín carga contra Il Divo: "Se han portado muy mal, no nos han dado ni el pésame"

Magdalena, la madre de Carlos Marín, el cantante español de Il Divo fallecido hace ahora un año, visitó este domingo el plató de Fiesta acompañada de su hija Rosa para presentar el libro que ha escrito titulado Mi hijo.

Una visita, la primera que hace progenitora del artista a un plató de televisión, que aprovechó para destapar que el resto de componentes de Il Divo, el grupo en el que el valenciano estuvo 17 años, no se han portado bien con la familia.

Magdalena contó que ninguno de ellos le ha dado el pésame por la pérdida de Carlos y que ni siquiera se molestaron en despedirse de él.

"Se han portado mal. Así es y lo siento. No se despidieron de él y no me han dado todavía el pésame", afirmaba la progenitora del cantante.

Por su parte, Rosa confesó que, cuando su hermano llevaba únicamente tres días ingresado, el resto de componentes del grupo buscaron un sustituto para él.

"Estuvieron juntos 17 años. Fueron dos años de pandemia sin ingresos. Eso afecta mucho a la gente, pero a los tres días de estar ingresado mi hermano en el hospital buscaron un sustituto y ya tenían a Steven LaBrie", contaba la hermana de Carlos.