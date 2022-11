Daniel, en 'First dates': "Tengo apuntado en el teléfono la última vez que hice el amor"

Daniel acudió este jueves a First dates en busca del amor, ya que, como él mismo reconoció: "No hago el amor desde enero de 2021. Y lo sé porque lo tengo apuntado en el teléfono".

Carlos Sobera fue el encargado de recibirle y de preguntarle por su vida sentimental: "Solo he tenido una relación de dos años y medio, pero no acabó muy bien", afirmó el salmantino.

"Ella me dejó a mí en una parada de autobús. Me monté yo y me fui y el mismo día ya estaba publicando en redes sociales fotos con otro chico", recordó.

Y añadió que "creo que no me pusieron los cuernos, quiero tener confianza en que no, aunque todos sabemos que sí".

Su cita fue Irene, una estudiante madrileña que comentó en su presentación que "me gusta mucho el karaoke porque ahora, que soy más extrovertida, me subo a la tarima y me lo paso muy bien", afirmó.

"Me ha parecido muy guapa y me han gustado mucho sus tatuajes, es lo primero en lo que me he fijado", reconoció Daniel nada más ver entrar a la joven en el local de Cuatro. "Es inclasificable, no sé como catalogarle", admitió Irene.

Durante la cena charlaron sobre sus aficiones como el arte o el karaoke, donde coincidieron ambos por su amor por la música, ya que él tenía una banda y a ella le encantaba cantar.

Pero los constantes silencios entre ambos por no saber qué decir durante la velada les pasaron factura y, al final, Daniel sí que quiso tener una segunda cita, pero Irene, en cambio, prefirió no volver a quedar.