Irina, en 'First dates': "Mi culo está hecho a base de bollycaos"

"Estoy sola, pero ligar, ligo mucho, pero es que la mayoría no me llaman la atención. Tengo aplicaciones y se me quitan las ganas de hablar con cierta gente porque no me acaba de gustar", afirmó Irina en su presentación en First dates este martes.

La barcelonesa le contó a Carlos Sobera que le costaba encontrar pareja porque lo que buscaba era una relación abierta y le daba igual chico que chica, ya era bisexual.

"Las chicas no me suelen tirar la caña y he estado con más chicos. Ellos me gustan rubitos y de ojos azules, rollito surfero y ellas, que no sean tipo chonis. No me gusta la gente que va en chándal", afirmó.

Irina y Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue José, que señaló: "Mi físico no va con mi personalidad porque me suelen etiquetar de chulete o flipadillo". Ambos se gustaron mucho a simple vista, pero en la cena quisieron averiguar si podían ir a más.

Durante la velada, la comensal le preguntó al valenciano si haría un trío con ella y otra chica. José se mostró encantado de hacerlo, pero le cambió la cara cuando Irina le propuso que fuera con un chico.

"Tengo muy claro que no lo haría, no vaya a ser que tengamos un choque, lucha de espadas, no, por favor", reconoció el comensal, creando dudas en su cita porque "es muy poco liberal y no sé si podríamos congeniar", admitió la barcelonesa.

Irina y José, en 'First dates'. MEDIASET

Otro de los momentos más destacados de la cena fue cuando José le preguntó a Irina si le gustaba la comida saludable, a lo que la estudiante le contestó: "Este culo está hecho a base de bollycaos". Pero él respondió: "Estará dulce, entonces".

Al final, el valenciano sí que quiso tener una segunda cita con Irina porque "me ha parecido una chica interesante, aunque hay cosas que tendríamos que hablar".

Ella, por su parte, también comentó que le gustaría volver a quedar porque "me lo he pasado muy bien con él, hemos hablado de muchas cosas".